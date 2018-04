Nantes, France

Rien à signaler en Droit et Sciences Eco. RAS non plus en Sciences et Techniques, Médecine, Pharma, Staps et jusque dans les IUT où tout fonctionne normalement. Il y a bien eu une assemblée générale en Sciences ce mercredi après-midi mais elle était purement informative, il n'y a pas de trace de barricade sur le campus Lombarderie.

Le personnel de l'université continue de travailler

C'est sur le campus du Tertre que la grogne est palpable et visible. Les étudiants sont mobilisés contre la loi ORE (Ouverture et Réussite des Etudiants) qui réforme l'accès à l'université. Aucun cours en Lettres et Sciences Humaines, accès aux bâtiments impossible, du matériel de chantier bloque les entrées principales. Pour autant la vie sur le campus du Tertre continue : le pôle étudiant, le restaurant et la bibliothèque universitaire restent ouverts. Les parkings aussi sont pleins. Car le personnel continue d'avoir accès aux bâtiments. Même ceux barricadés. Ils passent par des entrées annexes laissées ouvertes à leur attention par les grévistes.

11 500 étudiants concernés par le blocus

Combien sont-ils ces étudiants concernés par le blocus, sans cours ni examens ? La Présidence de l'Université de Nantes ne donne pas de chiffres officiels. Alors France Bleu Loire Océan a fait le compte filière par filière.

Sur le campus du Tertre, sont fermés par des barricades : Lettres, Langues et Art qui regroupe quelques 5500 étudiants (5473) ainsi que Sciences Humaines et Sociales qui en compte 6000 (5970). Restent ouverts : Droit et Sciences-Eco. Ce qui nous donne, si on se réfère aux effectifs étudiants les plus récents -ceux de l'année passée -, quelques 11500 étudiants impactés par le blocus illimité. Soit environ 30% de l'effectif global.

L'université de Nantes compte 38 000 étudiants.