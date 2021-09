A Nantes, trouver un logement étudiant, c'est toujours galère et ce n'est pas fini

"Je suis arrivée à Nantes le 24 août. On est le 6 septembre, la rentrée est là et je n'arrive pas à me concentrer car je scrute sur mon portable les annonces en ligne". Cette jeune étudiante arrive du Maroc pour un Master et elle confie ne pas avoir le temps de répondre aux annonces que déjà les propriétaires ont une dizaine de demandes. En cité universitaire, les près de 5.000 places sont toutes attribuées. La ville compte plus de 61.000 étudiants, un chiffre en progression. Du coup, pour l'instant, la jeune femme dort à l'hôtel : 60 euros la nuitée. "Au début, j'étais seule et je me suis fait une amie qui est dans le même cas que moi et depuis on partage la chambre pour partager les frais", précise-t-elle. Et d'ajouter, qu'à ce prix-là, elle ne pourra plus assumer à la fin de la semaine.

Amine, étudiant à Centrale, l'école d'ingénieurs, a bon espoir d'avoir une colocation prochainement via une asso. En attendant, depuis une semaine, il dort sur le canapé de copains. "Mais on est cinq dans 65 mètres carrés, donc ça commence à être tendu". Dans son école, certains jeunes louent des studios via AirBnB en attendant octobre et des nouveaux logements qui vont se libérer. "Il y a beaucoup de solidarité dans l'école avec des 2e années qui hébergent des 1eres années."

Une situation de plus en plus tendue mais ce n'est pas propre au monde étudiant

Jérôme de Champsavin, le patron de la FNAIM 44, reconnaît que la situation se tend de plus en plus. "Hier, sur la mise en commercialisation d'un bien, en 24-48h, on avait quatre-cinq dossiers; aujourd'hui on a plus cinq à dix dossiers. Il est évident que nous on donnera la prime à ceux qui sont complets, presque à la première visite", explique-t-il. Et selon lui, il ne faut pas désespérer si pour l'instant son enfant n'a pas trouvé de logement. D'autant que selon lui, avec la crise sanitaire, des logements loués pour les touristes, les affaires, à la semaine via les plateformes en ligne sont revenus dans le marché locatif classique : les propriétaires préférant une rentrée d'argent, certes moindre, mais sur la durée, garantie en quelque sorte.

Christine Serra est la présidente du Cina, le club immobilier Nantes-Atlantique, structure qui analyse le marché de l'immobilier et propose des orientations. Elle explique que cette situation tendue n'est pas propre au marché étudiant. C'est général et, indique-t-elle, le rythme de constructions a été freiné par le premier confinement mais aussi les élections du printemps 2020 entre campagne et installation de nouveaux élus. "On a un plan local de l'habitat qui prévoit 6.000 logements par an. On est en retard et à l'heure actuelle ce retard ne va pas pouvoir être tout de suite comblé. Il faut accepter la construction. Ca passe aussi par le densification, la verticalisation."

"Il faut parfois faire le deuil du T1 en centre-ville" - Christine Serra du Cina

Voici les conseils de Christine Serra aux étudiants pour optimiser leurs chances de décrocher un logement : "il faut s'ouvrir, c'est-à-dire qu'il faut pas forcément rechercher qu'en centre-ville, je pense qu'il y a d'autres secteurs proches périphérie qui permettent aux étudiants de pouvoir s'installer. Il y a aussi des solutions de colocation. Il n'y a pas de solution idéale : il faut parfois faire le deuil du T1 en centre-ville." Elle indique d'ailleurs que de plus en plus de jeunes se tournent vers des T2, des T3 pour de la colocation, mais les étudiants se trouvent alors en concurrence avec des jeunes actifs.

Pour InterAsso, la situation est particulièrement préoccupante en cette rentrée

"Cette année, la problématique du logement est encore plus préoccupante que les années précédentes", assure François Mignot, le président d'InterAsso, la fédération des associations étudiantes de Nantes. "On se trouve dans une situation où, à ce jour, on a des étudiants qui n'ont pas de logement. Donc soit ils font des allers-retours quotidiens, soit ils vont à l'hôtel, soit ils louent des logements sur AirBnB mais ce sont des situations très précaires. Et à cette période de l'année, c'est très stressant, d'autant plus pour ceux qui font leur première rentrée universitaire, loin de chez leurs parents."

Pour la troisième année, InterAsso a lancé, via sa page Facebook, une enquête pour faire l'état des lieux du logement étudiant à Nantes. "Les premières tendances, c'est qu'il y a du moins bien, très clairement, par rapport aux années précédentes. Aussi bien au niveau du prix des loyers qui a encore augmenté. On a une moyenne entre 480 et 520 euros pour un loyer, ce qui est quand même assez élevé dans un budget étudiant. Et face à ça, on n'est assez impuissant".