Coronavirus : à Nefiach, l'école va rouvrir, les deux tests sont négatifs

Les tests ont rendu leur verdict : il n'y a aucun cas de Covid-19 à l'école de Nefiach (Pyrénées-Orientales), où deux personnels présentaient des symptômes suspects. L'école et la mairie vont rouvrir leurs portes dans les prochains jours.

Les résultats des tests sont tombés ce mardi : les deux personnels de l'école publique de Nefiach qui présentaient des symptômes suspects n'ont pas été contaminés par le coronavirus.

L'école, dont la réouverture avait été reportée, devrait finalement recommencer à accueillir les élèves à partir de lundi prochain. Une cinquantaine d'enfants sont attendus.

Par conséquent, toutes les mesures de quatorzaine sont levées. Elles concernaient six personnes ayant participé à des réunions de pré-rentrée, et notamment le maire sortant, son adjoint à l'Éducation et des représentants des parents d'élèves. Fermée par précaution, la mairie va également pouvoir rouvrir ses portes.