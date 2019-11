A Niort, l'ex-IUFM va de nouveau accueillir des étudiants

Niort, France

A Niort, l'ancien IUFM situé rue Beaune de Rolande va de nouveau accueillir des étudiants. Le site appartenait au Département qui va le vendre à la CAN, la communauté d'agglomération du niortais pour 1,2 millions d'euros. C'est l'UCO, l'université catholique de l'ouest qui va s'y installer. La Catho d'Angers va développer trois filières à partir de la rentrée prochaine à Niort : "information et communication", "psychologie" et "économie gestion et éthique des entreprises". L'ex-IUFM, c'est pour le long terme. En attendant, les premiers étudiants de l'UCO étudieront dans des locaux de Niort Tech.