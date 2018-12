A Niort, la grève va perturber le fonctionnement de certaines écoles vendredi

Niort, France

Alors qu'un mouvement de grève se prépare dans l'Education nationale pour ce vendredi 14 décembre, la mairie de Niort donne le détail des écoles impactées par ce mouvement. Huit établissements ne devraient connaître aucun impact pour ce qui est de la garderie ou de la restauration.

Dix écoles sans restauration, pique-nique possible, et garderies assurées

L'école élémentaire Agrippa d’Aubigné, l'école maternelle et élémentaire Paul Ber, l'école maternelle et élémentaire Jean Macé, l'école maternelle et élémentaire Jean Mermoz, l'école élémentaire Edmond Proust, l'école élémentaire Jules Michelet, l'école élémentaire George Sand, l'école maternelle et élémentaire Louis Pasteur, l'école maternelle et élémentaire Jacques Prévert et l'école maternelle Emile Zola.

Trois écoles sans restauration, sans pique-nique, mais garderies assurées

L'école maternelle Pierre de Coubertin, l'écolle maternelle George Sand et l'école maternelle et élémentaire Jean Zay.

1 école sans restauration, sans pique-nique, et sans garderie du soir

Seule l'école maternelle Agrippa d'Aubigné est concernée. Dans l'école élémentaire Emile Zola, il n'y aura qu'une seule heure de garderie le soir.

3 écoles sans restauration, sans pique-nique et sans garderies

L'école élémentaire Pierre de Coubertin est concernée. Tout comme la maternelle Proust et l'élémentaire Jules Ferry.