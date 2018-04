Niort, France

A Niort, dans les Deux-Sèvres, les parents n'ont plus besoin de se déplacer à la mairie pour inscrire le petit dernier à l'école, mettre à jour la fiche de leur enfant, modifier le créneau de la cantine ou les activités au centre de loisirs du mercredi après-midi. A partir du 16 avril, toutes ces démarches scolaires seront possibles en ligne, sur le site internet de la Ville : Vivre à Niort.

Il sera tout de même toujours possible de se déplacer au service des affaires scolaires de la ville de Niort, joignable au 05.49.78.73.03.

Une quarantaine de démarches se font sur internet à Niort

La ville de Niort a lancé un portail citoyen en 2015 pour moderniser ses services. Il compte une quarantaine de démarches. Parmi celles qui rencontrent le plus de succès : les demandes de carte d'identité, de passeport ou d'extrait d'acte de naissance.

Une autre rubrique s'intitule "Je participe". Il s'agit de donner son avis, de répondre à des enquêtes. Et, depuis un an, les internautes peuvent également signaler des anomalies qu'ils constatent sur l'espace public : trou dans la chaussée, tag, dépôt sauvage, éclairage qui ne marche pas... Plus de 3000 signalements ont été recensés en un an. Internet représente un signalement sur quatre.