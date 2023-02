Guerre en Ukraine : "ils ont tout quitté", cinq Ukrainiens scolarisés à Orléans racontent leur nouvelle vie

Il y a presque un an, le 24 février 2022 débutait la guerre en Ukraine. Des milliers de femmes, enfants, vieillards fuyaient alors leur pays face aux bombardements de l'armée russe. Les Ukrainiens sont arrivés un peu partout en France et en région Centre-Val de Loire. Ils ont été hébergés dans un premier temps dans des familles d'accueil, la générosité a immédiatement fonctionné via des associations mais aussi des communes. Et rapidement, il a fallu mettre en place la scolarisation des enfants, à l'école, au collège, au lycée, la plupart ne parlaient pas français.

Aujourd'hui à Orléans, le lycée Jean Zay accueille cinq jeunes Ukrainiens. Ils suivent les cours dans une classe UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) où il y a 20 élèves de différentes nationalités : Marocain, Portugais, Espagnol, Libanais, Russe, Brésilien... Ils ont un point commun : le français n'est pas leur langue maternelle.

"Ce sont des élèves très motivés"

"Ce sont des élèves très volontaires et très intéressés, qui participent beaucoup en cours, ils savent pourquoi ils veulent apprendre le français, ils ont un objectif en tête, on peut dire qu'ils sont prêts à tout pour réussir" explique leur professeure Patricia du Rieu de Marsaguet. Ce jour-là, c'est un cours de conjugaison auquel nous assistons, les élèves doivent choisir le temps des verbes, entre le passé composé et l'imparfait.

Dans le fond de la classe, Maryna, 18 ans, écoute attentivement. La jeune fille ne parlait pas du tout français à son arrivée l'été dernier. "Je suis venue d'Ukraine avec ma mère, raconte-t-elle. J'avais appris l'anglais dans mon pays à l'école et je n'ai pas de problème pour comprendre les règles ici en français". Le dispositif spécifique de l'UPE2A leur permet d'apprendre le français sur trois trimestres .À la fin, ils passent un examen qui valide leurs connaissances.

Le but pour eux est d'avoir un français de scolarisation, un niveau tel qui leur permette après de suivre des études supérieures. À côté de cela, les élèves sont intégrés dans des classes de seconde ordinaires, ils suivent aussi des cours de mathématiques, sciences naturelles et histoire-géographie.

A 18 ans Maryna est arrivée à Orléans l'été dernier, elle ne parlait pas du tout français. - Lydie Lahaix

Au premier rang de l'autre côté de la classe, Herman écoute lui aussi très attentivement sa professeure. À 18 ans, le jeune garçon est originaire de Marioupol dans l'Est de l'Ukraine. La ville portuaire a été presque entièrement détruite un mois après l'invasion russe, tous les bâtiments, théâtre, maternité bombardés, les habitants, privés d’eau, nourriture, électricité et chauffage. Il est arrivé en France en avril.

"Je suis venu avec ma famille, mes grands-parents et deux chiens" explique Herman. Aujourd'hui, ils habitent à Sully-sur-Loire et lui est interne toute la semaine au lycée à Orléans. Herman non plus ne parlait pas français, "c'est pas très compliqué, ce n'est pas facile non plus" dit-il en souriant. Il veut être diplomate. "Je veux finir les études ici et ensuite revenir en Ukraine" dit-il. S'il pense souvent à son pays et à sa vie d'avant, Herman l'assure, "je ne suis plus triste maintenant, c'est juste une réalité et je n'aime pas être triste".

"L'Europe c'est très bien et la France, c'est très très bien"

Herman discute avec tous ses camarades, il le reconnait il a "beaucoup d'amis" dans cette classe où chaque élève apporte aux autres son vécu dans un pays différent. Cette classe très spécifique au lycée Jean Zay d'Orléans, existe depuis 2015. Laure Comby est l'une des deux enseignantes du cours de français, elle leur apprend la Littérature. Elle le reconnait, ils n'arrivent pas toujours à raconter ce qu'ils ont personnellement vécu.

La classe UPE2A rassemble vingt élèves pour l'année 2022-2023 - Lydie Lahaix

"Ils ont du mal à en parler mais on constate qu'au bout de cinq mois de français, ils ont suffisamment de mots pour exprimer comme on dirait familièrement, ce qu'ils ont dans les tripes. Et ils viennent vers nous et parfois ils nous livrent leur histoire personnelle qui peut être très douloureuse". C'est le cas avec les Ukrainiens dit-elle, "ils ne sont pas de grands traumatisés de guerre, néanmoins ils vivent au moins ce que l'on appelle le traumatisme de l'exode, de l'exil, ils ont tout quitté, tout perdu".

Et l'enseignante prend l'exemple d'Herman,"sa maison à Marioupol a été bombardée sept fois, il est arrivé depuis le printemps dernier et bien regardez, il est là et il veut avancer. On dit que c'est la résilience et ses miracles qui fait qu'ils s'en sortent, ou en tous les cas pour le moment, ils veulent s'en sortir".