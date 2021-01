A Orléans le nouveau collège de l'Argonne ouvre en ce début d'année 2021

Un collège qui ouvre en milieu d'année scolaire, c'est assez rare. A Orléans, c'est le cas, ce lundi 4 janvier : ouverture du nouveau collège Jean Rostand. Il se trouve sur l'avenue des Droits de l'Homme. Il remplace l'ancien collège Jean Rostand installé au coeur du quartier de l'Argonne, un établissement qui était devenu trop petit et vétuste.

Un collège flambant neuf

S'il ouvre avec cinq mois de retard c'est à cause de la crise sanitaire qui a ralenti les travaux. Le déménagement s'est effectué durant les vacances de Noël, l'équipe encadrante est restée mobilisée.

Un nouveau collège avec beaucoup de couleurs - Lydie Lahaix

Sébastien Fix, le principal est ravi, "c'est un établissement moderne avec des salles de classes qui font le double en superficie de celles que les élèves avaient jusque là dans l'ancien collège. Avec un tel équipement, la collectivité (le Conseil départemental qui a investi dans la construction) leur donne un signal fort qui est de dire, on veut que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions, donc allez-y : faites-le".

Des salles de classes deux fois plus grandes que dans l'ancien collège Jean Rostand - Lydie Lahaix

Lors de la visite juste avant Noël, les élèves n'arrêtaient pas de dire, qu'est-ce que c'est grand !

Nouveaux bâtiments et nouveaux équipements, ce collège Jean Rostand se trouve à un peu plus d'1 km de l'ancien. Les élèves étaient venus le découvrir avant les vacances de Noël, l'impression générale était excellente explique le principal. "Ils n'arrêtaient pas de dire, monsieur, ce que c'est grand !" Et c'est en effet le jour et la nuit avec leur ancien établissement. Là il y a beaucoup d'espace et tout est lumineux.

Des murs et des sols colorés au rez-de-chaussée comme à l'étage - Lydie Lahaix

Il y a de la couleur sur les murs et au sol dans les couloirs, au rez-de-chaussée comme à l'étage, c'est orange, jaune ou bleu, selon les différentes parties de l'établissement. Il y a 31 salles d'enseignement dont 2 pour l'enseignement technologique, 1 salle d'arts plastiques (de 90 m2) et 1 salle de musique. Il y aussi deux ateliers professionnels pour une classe de SEGPA, des élèves qui sont en grandes difficultés scolaires.

A l'abri du bruit

Les salles sont toutes insonorisées, "nous sommes sur un axe très emprunté, l'avenue des Droits de l'Homme et même aux heures de forte circulation, dans les salles de cours, il n'y a pas de bruit, on n'entend rien" explique Eric Gauthier, directeur des bâtiments au Conseil départemental du Loiret.

Le Département a voulu réaliser un équipement qui respecte l'environnement, avec une toiture végétalisée et la réduction au maximum de l'énergie à fournir pour le chauffage, avec une chaufferie bois.

Adapté au Covid

Autre espace spacieux : la cantine. "Le self avec 284 places assises, est deux fois plus grand que l'ancien, c'est important avec la crise sanitaire d'avoir de l'espace, cela va nous permettre de faire manger les enfants en respectant beaucoup mieux les distances entre chaque" reconnait Sébastien Fix, le principal.

Le collège vu de l'intérieur, avec la cour de recréation - Lydie Lahaix

Il y aussi un internat de 40 places dans ce nouveau collège (20 filles et 20 garçons) répartis dans dix appartements composés chacun de quatre chambres, un séjour et salle de bain, "c'est assez rare dans un collège" reconnait le principal, c'est seulement le deuxième dans le Loiret.

Dans la cour de récréation, il y aura de la verdure, des arbres ont déjà été plantés, "c'est un agrément supplémentaire par rapport à ce que les élèves connaissaient jusque là". Ajouter à cela, des panneaux de basket et de handball, une piste d'athlétisme, là encore c'est un changement radical pour les élèves car dans leur ancien collège ils n'avaient aucun équipement sportif. Et puis un gymnase à l'intérieur du collège, ouvrira le mois prochain.

Panneaux de basket et handball ont été installés dans la cour de l'établissement - Lydie Lahaix

Cet établissement pourra accueillir 664 élèves. Il a coûté 35 millions d'euros dont 28 millions pris en charge par le Conseil départemental du Loiret (et 7 millions par la Ville d'Orléans)

Trouver un nom d'ici juin

Pour l'instant et jusqu'à la fin de l'année scolaire, le collège continue de s'appeler "collège Jean Rostand", comme l'ancien. Son nouveau nom sera décidé en juin, cela fera l'objet d'une consultation auprès des élèves, des enseignants et du personnel. Ils soumettront leurs propositions au Conseil départemental, qui au final aura le dernier mot. Le nouveau collège de l'Argonne aura donc un nouveau nom à la rentrée de septembre 2021.