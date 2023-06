A Orléans, mobilisation contre la fermeture d'une classe à l'école Roger Toulouse

L'école Roger Toulouse est à la fois l'une des plus vieilles et des plus petites des écoles d'Orléans

Une pétition déjà signée par près de 300 personnes, des affiches dans les commerces, l'heure est à mobilisation chez les parents d'élèves de l'école maternelle Roger Toulouse à Orléans. Cette petite école située dans le quartier des Carmes ne compte que trois classes, et l'Éducation nationale prévoit de fermer l'une des classes à la rentrée prochaine. Il n'en resterait donc plus que deux, ce qui fragiliserait un peu plus l'établissement qui n'a déjà plus de poste de directeur depuis l'an passé (c'est le directeur de l'école élémentaire Jean Zay qui passe de temps en temps...).

ⓘ Publicité

Le nombre d'élèves en question(s)

Le Rectorat évoque une baisse d'effectifs : 72 élèves cette année, 49 à la rentrée prochaine selon un comptage effectué en mai dernier. "Ces chiffres sont faux ! s'insurge Clémence Le Marchand, l'un des mamans d'élève. Nous avons compté et recompté, et début juin, nous en sommes à 57 enfants qui seront présents en septembre prochain. Comme l'effectif maximal légal est de 24 enfants en grande section, cela veut dire qu'on aurait une classe petite-moyenne section à 33 élèves, donc totalement surchargée. D'autant que parmi eux, deux enfants auraient besoin d'être accompagnés par un AESH (accompagnant d'élèves en situation de handicap), qu'ils n'ont pas actuellement. Ce ne sont pas des conditions correctes d'éducation pour nos enfants !"

Surtout, estiment les parents, l'école Roger Toulouse est une école atypique à Orléans - et cette fermeture de classe annoncée n'en tient absolument pas compte. Première spécificité : il est fréquent que des enfants rejoignent l'école en cours d'année, parce qu'il y a aussi beaucoup de mouvements au sein du quartier. "15 enfants sont arrivés en cours d'année sur la période 2022-2023, c'est énorme, souligne Samantha Girault, une autre maman, puisque cela représente la moitié d'une classe, voire les trois quarts quand on est sur une classe à 24 élèves."

Une école atypique à Orléans

Autre spécificité, liée aux origines sociales des habitants du quartier, beaucoup d'élèves sont en difficulté. "44% des enfants ont fait l'objet d'un signalement de la part des enseignants, pour des difficultés d'apprentissage de la langue ou des problèmes de comportement, assure ainsi Clémence Le Marchand. Dans ce contexte, surcharger les classes est d'autant plus aberrant". Un chiffre que le Rectorat refuse de confirmer ou d'infirmer : "Où l'école Roger Toulouse est vraiment atypique à Orléans, c'est qu'elle perd beaucoup d'élèves, commente Pascale Toupé, adjointe au directeur académique des services de l'Éducation nationale du Loiret, et c'est bien ce qui motive cette décision de fermeture."

Les parents se désolent de ne pas avoir été reçus par le Rectorat, ni par les services de la ville. "Le quartier des Carmes est pourtant en plein développement, avec des projets de nouveaux commerces et de nouveaux logements : il va y avoir de nouvelles familles qui vont arriver, elles doivent pouvoir inscrire leurs enfants dans une école publique, souligne Charlotte Rio, également parent d'élève. On tient à notre école de quartier, on tient à sa grande mixité sociale, qui est autant un défi qu'une chance." Pascale Toupé rappelle qu'un nouveau comptage des effectifs sera effectué à la rentrée, et que, le cas échéant, la situation de l'école Roger Toulouse sera réexaminée. Les parents, eux, préviennent qu'ils n'attendront pas septembre pour durcir le ton s'il le faut.