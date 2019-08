A Pamproux, d'anciens élèves se donnent rendez-vous à l'ancien collège de Pamproux, fermé en juin

Pamproux, France

Il n'y aura pas de rentrée au collège de Pamproux cette année. Et pour cause, l'établissement des Deux-Sèvres a fermé définitivement ses portes en juin dernier. Pour montrer leur tristesse et leur incompréhension, d'anciens élèves appellent à se rassembler devant leur ancien collège ce dimanche.

"Pour la municipalité comme pour les habitants de cette commune de 1733 habitants, cette fermeture est un coup dur", énonce Aurélie Blanc, l'organisatrice du rassemblement.

Le collège avait ouvert en 1956 avec une inauguration en 1957. Il a vu passer des générations d'élèves et d'enseignants. Pour elle, qui y a été scolarisée de 1994 a 1998, il était normal de rassembler les anciens collégiens et professeurs à la veille de la rentrée 2019.

Pour ce dimanche-souvenirs, une expositions photos sera organisée, ainsi qu'une visite decollège et un pique-nique sur la grande place de Pamproux. Les organisateurs attendent plus de 550 personnes .