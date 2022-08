"On a passé tout l'été pas bien" : cette famille inquiète face au non-remplacement de certains enseignants

"C'est épuisant !" Les cahiers du fils de Fatima parlent d'eux-mêmes. Une partie des pages sont blanches. Il y a des trous entre les exercices et certains ne sont pas terminés. Le jeune garçon de 9 ans n'a pas eu d'enseignant dans sa classe de CE2 pendant quatre mois, avant les vacances scolaires, se désole sa mère. Il est inscrit dans une école primaire de Montreuil, près de Paris. "On a passé tout l'été pas bien, parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui se passera. J'ai juste entendu dire que les effectifs ne sont pas suffisants", explique la francilienne à France Bleu Paris, les larmes au yeux

"C'est un retard qu'il ne va jamais rattraper"

À une dizaine de jours de la rentrée scolaire (le jeudi 2 septembre) la maman est anxieuse. Pendant cette période d'absence, Kylian et ses camarades ont été accueillis dans des classes souvent de niveaux inférieurs, avec un manque de repères. "Chaque semaine pratiquement, on recevait un mail pour nous prévenir que l'enseignante n'était pas là", continue Fatima. Une situation complexe qui a désorganisé l'année pour les élèves. Difficile de garder une ligne précise dans les matières. "On faisait du travail qui était facile, que l'on avait déjà fait en CE1. On dessinait aussi parfois", raconte timidement Kylian.

Le retard que son fils a accumulé est la principale préoccupation de sa mère. Elle pense aux années à venir, alors que le jeune garçon accède en classe supérieure. "Pour moi, il n'a clairement pas le niveau. Il passe avec un niveau CE1. Quand je vois les cahiers de ma fille, l'aînée de mes deux enfants, cela n'a rien à voir. C'est un retard qu'il ne va jamais rattraper je pense", pointe Fatima.

Une procédure contre l'Etat

Cette situation à l'approche de la rentrée a poussé la maman francilienne à se mobiliser, comme d'autres parents-d 'élèves d'Île-de-France. Face au non-remplacement des professeurs, un collectif a lancé en juin une procédure judiciaire coordonnée contre l'Etat. Fatima, elle, compte "100 heures perdues" pour son fils l'année dernière. Plusieurs centaines de dossiers ont été reçus par leur avocate Joyce Pitcher.

