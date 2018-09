Pau, France

En ce jour de rentrée, 55 élèves des deux classes de CM1 de l'école des Quatre coins du monde, dans le quartier Ousse des Bois à Pau ont découvert leurs nouvelles salles de cours, installées dans des préfabriqués, juste devant l'entrée de l'établissement. Des grilles ont également été installées pour sécuriser les bâtiments et les intégrer dans l'enceinte de l'établissement.

Des grilles ont été ajoutées pour intégrer les préfabriqués à l'enceinte de l'école © Radio France - Axelle Labbé

Il n'y avait plus assez de place pour accueillir les 348 élèves inscrits cette année, entre les effectifs qui augmentent et les classes dédoublées en CP et CE1. Les parents sont divisés, et les enfants concernés plutôt enthousiastes. Ces nouvelles classes sont les seules à avoir la climatisation, et des toilettes ont été installées dans les nouveaux locaux.

Écoutez ce qu'en pensent les parents et les élèves concernés Copier

Tout le matériel n'a pas encore été installé

Il reste toutefois quelques ajustements à faire dans ces nouvelles classes : il n'y a pas encore de vidéo-projecteur, ni de meuble de rangement, et une des enseignantes a dû se faire prêter un bureau par le concierge. Le directeur de l'école, Roger Oles, se veut toutefois rassurant : "on ne maîtrise pas forcément les circuits de livraison, les dates de commande, la logistique n'obéit pas au doigt et à l’œil. Mais on va voir comment l'occupation par les élèves se fait, et ce qu'on va pouvoir améliorer en terme de décoration par exemple".

Roger Olès, le directeur de l'école des Quatre coins du monde à Pau Copier

La mairie de Pau explique que cette école a gagné six classes en trois ans. Même si les préfabriqués ne sont pas une solution définitive, il n'y pas de travaux prévus d'ici la fin du mandat de François Bayrou, en 2020.