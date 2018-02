De plus en plus d'enfant de réfugiés sont envoyés dans les lycées pour suivre leur scolarité. Mais ils sont actuellement parachutés sans aucune préparation préalable, ce qui rend l'intégration très difficile. À Saint-John Perse, à Pau, les enseignants veulent monter une petite structure d'accueil.

Pau, France

Imaginez la scène. Vous êtes prof de lycée. Un matin, vous vous rendez en cours, vous vous mettez à votre bureau et en regardant les élèves, vous vous apercevez qu'il y en a un que vous ne connaissez pas. Il ne parle pas français, à peine baragouine-t-il quelques mots d'anglais. Impossible de communiquer avec lui. Puisque ce n'est pas la première fois que cela vous arrive, vous devinez qu'il arrive d'un de ces pays en guerre, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. C'est un enfant de réfugié.

Voilà ce qui arrive régulièrement aux profs du lycée Saint-John Perse à Pau, comme aux enseignants des autres lycées du Béarn et d'ailleurs en France. Ces nouveaux élèves sont envoyés dans les classes par la vie scolaire, sans même que les enseignants ne soient prévenus. Ils ne connaissent même pas leurs statuts juridiques : migrants illégaux ? En demande d'asile ? Réfugiés ? Il ne savent pas et ne savent donc pas non plus si ces adolescents vont rester quelques mois ou quelques années.

En Français et en Histoire, ils ne comprennent rien

Comment, dans ces conditions, assurer un accueil convenable à ces nouveaux lycéens ? Ils ont bien souvent connus des drames, ils ont fait des milliers de kilomètres, ils sont déracinés. Et voilà qu'on les parachute dans une classe d'un lycée français. Dans quelques matières, ils peuvent se débrouiller, oui. En math par exemple, puisqu'ils retrouvent parfois des similarités avec ce qu'on leur demandait dans leur pays d'origine. Mais en Français et en Histoire par exemple, ils ne comprennent rien. Ils restent donc assis à attendre que le temps passe.

Les autres élèves font bien quelques tentatives de communication. On demande parfois à un lycéen qui parle arabe d'essayer de communiquer avec le nouvel arrivant. Mais il existe bien des manières de parler arabes et un Maghrébin ne comprendra pas forcément un Syrien et vice-versa.

Pourtant, ils sont jeunes et ils peuvent parfois s'adapter assez vite. Au bout de 2 mois, certains commencent à comprendre ce qu'on leur demande et peuvent commencer à participer.

Un sas pour leur apprendre les rudiments de la vie scolaire

Pour accélérer cette adaptation, les enseignants SNES (un des syndicats enseignants) du lycée Saint-John Perse veulent monter une petite structure. Il s'agirait d'une classe spéciale, une sorte de sas pour les lycéens réfugiés avant qu'ils ne rentrent dans les classes normales. Ils pourraient apprendre les bases du français et ils seraient briefés sur la vie scolaire dans un lycée français.

Pour gérer cette structure, il suffirait selon ces enseignants d'un coordinateur, qui travaillerait une quinzaine d'heures par semaine. Les profs eux-mêmes donneraient de leur temps, quelques heures de cours par semaine. Pas besoin d'une logistique énorme, mais ce petit effort permettrait sans doute à ces adolescents de se sentir un minimum bien accueilli.