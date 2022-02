A Pechbonnieu (Haute-Garonne), colère autour de la nouvelle carte scolaire

Ils auront un lycée flambant neuf à une dizaine de kilomètres de chez eux... mais devront continuer à faire plus de deux heures de bus chaque jour pour aller en cours. Une cinquantaine d'habitants de Pechbonnieu (Haute-Garonne), a manifesté ce lundi soir devant la mairie de la commune pour contester la nouvelle carte scolaire. Une réunion se tenait au même moment sur ce sujet entre les représentants de la région, de l'académie, de la commune et des parents d'élèves.

Depuis plusieurs années, les parents de cette commune d'un peu moins de 5 000 habitants attendaient avec impatience le lycée en construction dans la ville voisine de Gragnague. Mais surprise il y a quelques jours, lorsqu'ils ont découvert lors de la publication de la carte scolaire, que les adolescents de Pechbonnieu et de quatre autres villes de la communauté de communes sont privés de ce nouvel établissement.

Un sentiment de double peine pour certains

Durant la manifestation, parents d'élèves et enfants scandent des slogans tels que : "Nos enfants à Gragnague !" Les représentants de la région, de l'académie arrivent sous les huées. Mathéo est en classe de quatrième. Il espérait pouvoir aller au lycée de Gragnague dans un an et demi car il est très intéressé par l'option arts numérique qui y est proposé. Avec les temps de trajets qui seront très longs, il a un sentiment de double peine : "si je finis tard, ça fera long avec le bus et donc je n'aurais pas le temps pour faire mes devoirs."

"imaginez à quelle heure mes filles devront partir le matin !"

Cet argument de la distance est celui mis en avant par la plupart des familles. Audrey est la maman de deux collégiennes. Le lycée en construction dans la commune voisine de Gragnague a été un argument de poids lorsqu'elle a décidé de s'installer à Pechbonnieu : "imaginez à quelle heure mes filles devront partir le matin ! Ce sont des choses qu'en tant qu'adultes on a déjà du mal à vivre, donc en tant qu'enfants c'est encore plus compliqué de réussir à tout gérer. Cette fatigue et en plus les enjeux du lycée, ça fait beaucoup trop."

On a des enfants qui sont complètement épuisés. Je le vois déjà avec des voisins scolarisés au lycée Toulouse-Lautrec, ils souffrent du déplacement. C'est très fatiguant pour eux. On est en train de sacrifier nos enfants. Est-ce pour des questions budgétaires ? - Audrey, maman de deux collégiennes.

Un autre argument mis en avant par certains parents, est la qualité des deux lycées toulousains dont dépendent leurs enfants : Toulouse-Lautrec et Raymond Naves. "Sur 38 lycées en Haute-Garonne, Toulouse-Lautrec est classé 31ème et Raymond Naves 37ème", rappelle une mère de famille dans un e-mail envoyé à la presse. Audrey a été enseignante à Toulouse-Lautrec et c'est aussi pour elle un point de crispation : "les enseignants sont parfaits, rien à dire, mais ça manque de moyens. Et donc la qualité n'est pas au rendez-vous. Je ne dis pas que c'est le pire endroit pour mettre ses enfants, mais ce n'est pas là où je veux mettre les miens."

1 800 lycéens accueillis à Gragnague

De son côté, la maire de Pechbonnieu, Sabine Geil-Gomez, qui s'est battue pour ce lycée et déplore que les familles de sa commune ne puissent y avoir accès, réfute l'argument de la mauvaise qualité des deux lycées toulousains : "je n'adhère pas du tout à cette analyse. Les élèves affectés par exemple à Toulouse-Lautrec sont entièrement satisfaits de l'enseignement et des résultats."

Si aujourd'hui le lycée de Gragnague ne peut pas accueillir les élèves de Pechbonnieu, c'est à cause d'un manque de place. Jusqu'à 1 800 lycéens peuvent y être scolarisés, et il est déjà complet avant même son ouverture. Mais pour Sabine Geil-Gomez, il n'aurait pas fallu construire plus grand : "1 800 c'est déjà beaucoup je trouve. C'est suffisant. Il faudra peut-être envisager très rapidement un autre lycée sur le secteur nord." Mais pour l'heure, ce n'est pas encore prévu.