A Perpignan, qui sont les 160 étudiants sélectionnés par l'Ecole 42 ?

Plus de 3.000 candidats au départ, 160 aujourd'hui. A Perpignan, l'Ecole 42, la nouvelle école de programmation informatique vient de franchir une étape importante : constituer sa première promotion d'étudiants. "Nous avons retenu 160 personnes, c'est dix de plus que prévu mais on s'est refusé de laisser certains profils sur la touche, du coup on a crée dix postes supplémentaires," sourit Géro Vigney, le directeur de l'école installée place Catalogne, dans le bâtiment des Dames de France.

Et difficile de dégager un portrait robot de l'étudiant-type de cette Ecole 42. "Notre étudiant le plus jeune a 17 ans, le plus âgé a 56 ans," poursuit Géro Vigney. "Nous avons des étudiants sans aucun diplôme et d'autres qui ont le niveau maths sup maths spé". Le campus accueillera aussi des étrangers : des Allemands, Ukrainiens, Australiens, Béninois ont été sélectionnés.

Peu d'étudiantes...

Mais si les parcours sont différents, le campus sera tout de même très masculin. "Seulement 20% de nos étudiants sont des étudiantes. C'est extrêmement faible. Malgré tout, c'est un chiffre qui relativement important par rapport à d'autres écoles de la Tech. On parle de filières mal connues du public féminin, un petit peu comme le bâtiment. C'est une grosse erreur : les premiers programmeurs informatiques étaient des programmeuses... "

Les 160 étudiants se mettront au travail le 1er février prochain. Durant leur formation de trois ans, les élèves ne croiseront aucun enseignant. "Y a pas de cours, pas de classes... Les étudiants travaillent entre eux, sous forme de projet", rappelle Géro Vigney.

De nouvelles sélections sont prévues à partir de juillet prochain pour une rentrée en octobre. L'Ecole 42 de Perpignan est gratuite. Il s'agit de la 7è de France. Ce réseau est financé par le milliardaire Xavier Niel, patron notamment de Free.