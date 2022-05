À Picquigny près d'Amiens, "un jour, un fruit" à l'école des Vignes

"Je me suis rendu compte que les enfants n'étaient pas sensibilisés à manger des fruits et je voyais beaucoup de goûter transformés ou industriels", raconte François Delporte, maraîcher à Picquigny au Nord-Ouest d'Amiens. Ses deux enfants sont scolarisés à l'école des Vignes sur la commune et avec l'association des parents d'élèves, il a décidé de proposer une vente de fruits, pendant la récréation, pour encourager les enfants à en manger.

C'est lui qui achète les fruits grâce à son réseau, les revend à l'association de parents d'élèves. Une carte, avec 10 cases, est vendue 5 euros aux parents pour que leurs enfants puissent profiter de bananes, pommes ou encore clémentines issues de l'agriculture biologique. Tout ça dans une démarche d'apprentissage et de sensibilisation des enfants à la question environnementale puisque les déchets sont ensuite jetés dans un compost. Tous les bénéfices des ventes sont reversés à l'association de parents d'élèves pour organiser des événements pour les enfants.

REPORTAGE - Une vente de fruits à l'école des Vignes de Picquigny près d'Amiens. Copier

"On essaie d'avoir des fruits qui plaisent aux enfants, des grands standards comme les bananes", précise François. Et ce qui est sur, c'est que les enfants sont pour et n'hésitent pas à laisser gâteaux ou autres sucreries à la maison. "Les fruits sont trop bons", raconte Daphnée, 7 ans. "J'aime beaucoup les bananes, mais pas les autres fruits", nous dit Héléna, 7 ans également. "C'est bien d'en manger, c'est bon pour la santé et ca ne pollue pas la nature", poursuit-elle.

Les fruits ont du succès avec les enfants de l'école des Vignes à Picquigny. © Radio France - Bastien Thomas

"Je crois que le pari est réussi", se félicite Caroline Capel, la directrice de l'école des Vignes. Cette vente de fruits s'inscrit aussi parfaitement dans le projet pédagogique de l'école. "Depuis un an maintenant, on axe l'enseignement sur le développement durable, la santé avec ces fruits et puis l'écologie. On leur parle der la pollution, du plastique", explique la directrice.

"Nous, nos enfants mangent beaucoup de fruits et légumes à la maison parce qu'on en produit" — François Delporte, maraîcher à Picquigny.

"On est très content de ce projet et de son aspect pédagogique", conclut François Delporte. Dans quelques semaines, il proposera aux enfants des fruits de sa production : des fraises 100% picquinoises.