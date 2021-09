A Poitiers, la nature fait sa rentrée dans les écoles.

A l'occasion de cette rentrée scolaire la ville de Poitiers poursuit sa politique de végétalisation des cours d'école et entend développer des initiatives ouvertes sur la Nature.

Les cours d'école en bitume à Poitiers c'est fini ! C'est la volonté affirmée et revendiquée par la municipalité écologiste qui entend au maximum enlever le bitume des cours de récré pour y planter des arbres à travers les 44 écoles publiques. D'ailleurs un budget annuel de 200.000 euros y est consacré : en général il faut un chèque de 50.000 euros par projet pour "débitumiser", prendre en compte les réseaux existants d'eau, de gaz etc. A l'occasion de cette rentrée l'équipe municipale veut promouvoir aussi l' éducation nature (kits d'éducation nature avec outils de jardinage par exemple) mais aussi favoriser les temps d'enseignements à l'extérieur, dehors (dans les cours mais aussi les parcs) au bénéfice des 6.200 élèves.

Rafael Dos Santos Cruz- Léonore Moncond'huy - Hélène Paumier -Julie Fontaine © Radio France - Vincent Hulin

"dégenrer" les cours d'école

L'idée c'est aussi de "dégenrer" les cours d'école. Les élus autour de Léonore Moncond'huy la maire écologiste de la ville, ont bien entendu les remontés des écoles où trop souvent les garçons "squattent" les terrains de foot et de basket quand les filles, elles, restent assises en retrait. "Une cour végétalisée c'est une cour qui se "dégenrise", avec un espace végétalisé vous avez des parcours, vous voyez dans une forêt les garçons et les filles ne se séparent pas, il n'y a pas d'espaces dédiés à l'activité des uns et des autres, toutes ces activités sont communes." explique Hélène Paumier, adjointe à l'éducation / école publique.