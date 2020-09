A Poitiers le collège Henri IV prépare sa mue

L'un est lié à l'autre. La réhabilitation du collège Henri IV de Poitiers et ses 3 ans de travaux ne pourront débuter que lorsque le 35ème collège de la Vienne (il ne porte pas encore de nom) aura ouvert ses portes à Vouneuil-sous-Biard. Le Covid-19 étant passé par là, le calendrier a pris un peu de retard. Devenu collège en 1974, l'établissement scolaire a vu passé depuis des générations entières de Poitevins.

Réouverture pour la rentrée 2025

Problème, aujourd'hui les bâtiments dont beaucoup sont classés historiques sont devenus vétustes et ne répondent plus aux attentes, et le Département de la Vienne, propriétaire des lieux. Bruno Belin le Président du Département précise, à l'occasion de la rentrée scolaire : "Ça fait déjà 4 à 5 ans qu'on a lancé le projet, on est en pleine préparation, on connaîtra le mois prochain les maîtrises d'oeuvre qui seront retenues, on associe déjà les personnels aux besoins, les riverains seront associés et informés. La fin de Vouneuil-sous-Biard c'est avril 2022 et pour le collège Henri IV une réouverture pour la rentrée 2025."

On peut avoir des surprises

Concrètement s'attaquer à des vastes travaux dans un lieu renfermant des bâtiments historiques il y a souvent un lot de surprises comme le reconnait Franck Fauquembergue, le directeur de l'Education et des Bâtiments au conseil départemental de la Vienne :"Quand on "ouvre" le sol, qu'on cure les bâtiments où on peut avoir des surprises on est sur une des zones d'habitat les plus anciennes de Poitiers, on sait qu'on va avoir forcément des fouilles archéologiques avec des vestiges, ça fait partie des enjeux aussi d'une telle opération."