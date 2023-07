A Poitiers les jeunes se remettent en jeu par le sport

À Poitiers, depuis le 13 juin, l'association "remise en jeu" propose, en partenariat avec les clubs de football de Buxerolles et des Couronneries à des jeunes de 15 à 25 ans, de se réinsérer dans la vie grâce au football.

Une formation professionnelle de huit mois rémunérée qui permet à la dizaine de stagiaires sur les quatre premiers mois de recevoir une remise à niveau scolaire le matin et de faire du foot l'après-midi et les quatre autres mois sont destinés au projet professionnel et à la recherche d'un stage ou d'une formation.

Maéva a 17 ans, cette joueuse de foot du stade poitevin est bien contente d'avoir intégré cette formation inédite. Ainsi, elle sait désormais ce qu'elle veut faire : "Là, je pense me diriger dans la vente, ou bien, travailler auprès des personnes âgées" elle l'explique avec un large sourire parce que maintenant, elle sait vraiment ce qui la motive et elle reconnait que cette formation lui convient bien " alors le matin en général, on a des évaluations ou des exercices un peu basés sur tout, en français ou encore en math après, on fait les corrections. Moi, je n'aimais pas trop l'école, j'ai décroché en 3ᵉ, mais ici, c'est différent, on n'est pas dans un cadre scolaire, donc j'accroche."

On est beaucoup dans l'écoute et le partage

Confirmation de Koralie, éducatrice socio-sportive " On est beaucoup dans l'écoute et le partage, si l'on voit qu'on les perd un peu en termes de concentration, on change complètement de sujet, avec le foot, c'est pareil." Nouredine, à 21 ans, ce footballeur amateur du sud Vienne à un projet pour devenir maçon :" Je suis très heureux de cette remise à niveau, ça me fait du bien, et ça va m'aider pour décrocher mon certificat dans la maçonnerie, ça va m'offrir une qualification, j'ai du arrêté en 1ʳᵉ année de CAP et là, je peux avoir de l'aide avec mes éducateurs."

Manu Balmer, le manager du club de foot de l'ES Buxerolles est très fier que le club porte cette initiative :"C'est un projet sociétal, c'est aussi l'ADN de notre club, d'accompagner tous types de public, et cette idée permet à des jeunes de se réinsérer par le football, mais aussi par un apprentissage scolaire, donc on est fier de pouvoir les accompagner, et l'on souhaite que cette expérience devienne pérenne."