Plus de 200 élèves des écoles de Grand Poitiers investissent la place d'Armes de Poitiers. Lundi, mardi et vendredi, des élèves de CM1 et CM2 s'initient à la culture urbaine, en jouant notamment au basket 3X3 installé place Leclerc en face de l'hôtel de ville.

L'opération "Urban Schools" existe depuis trois ans, et elle concerne les classes qui ont suivi un cycle basket durant l'année scolaire. Cette année montée en puissance du dispositif avec plus de 200 élèves qui viennent de classes de CM1 et CM2 des écoles de la communauté urbaine de Poitiers. Les élèves concernés ont suivi un cycle basket avec leur professeur et là, c'est la récompense avec la possibilité de jouer "pour de vrai" sur un terrain de basket 3X3 et même de rencontrer les membres de l'équipe de France de la discipline qui disputeront au même endroit un tournoi ce week-end.

Après les ateliers place au 3X3 © Radio France - Vincent Hulin

Cette initiative est tout à fait unique en France, lancée par Sylvain Maynier, l'ancien joueur et capitaine du Poitiers Basket 86 qui a réussi à emmené avec lui dans l'aventure, l'agglo de Poitiers mais aussi des partenaires comme l' Éducation Nationale, l' USEP et GRDF.