A Poitiers un esprit sain dans un corps sain avant la rentrée

C'est une opération idéale avant la rentrée pour ces futurs lycéens. 27 jeunes en grande majorité de la Vienne, mais aussi de Touraine et d' Indre sont venus sur la base du volontariat passer une semaine tous ensemble pour se remettre le pied à l'étrier avant le grand jour. Cette opération gratuite pour eux (prise en charge par le Rectorat) leur permet de suivre des apprentissages le matin, de se "remettre" en marche, mais aussi de suivre des activités physiques et culturelles l'après-midi, et des veillées le soir autour de jeux de société ou de sorties. Ce jeudi après-midi, ils ont mouillé le maillot dans l'activité basket proposée en partenariat avec le PB86. "Ils avaient hâte d'être sur le terrain au plus près des joueurs, car ils ont pu assister à leur match de la veille et de leur belle victoire" explique avec gourmandise Christian Barrault, le principal du lycée.

"L'intérêt de ce dispositif c'est de permettre à des jeunes de se remettre un peu en mouvement autour de la rentrée scolaire, mais aussi de permettre à certains qui ne sont pas allés en vacances de revenir passer un séjour, un séjour qu'ils passent intégralement et tous ensemble, car ils mangent et dorment au lycée et pour certains c'est un peu la nouveauté pour des élèves venus de 3ème et qui vont donc rentrer au lycée. Et pour eux la rentrée de la semaine prochaine devrait se faire sans aucune difficulté" souligne Christian Barrault.