A Pont-sur-Yonne, les élèves ont mangé 100% local

Et oui, il y a des cantines scolaires où l'on mange bien. Au collège Restif de la Bretonne, les élèves ont dégusté ce jeudi un menu issu de produits locaux et partie biologiques. Des aliments frais cuisinés intégralement sur place. Des enfants heureux d'aller à la cantine !

Des produits cuisinés, frais, en partie locaux et bio, l'expérience est menée dans plusieurs collèges du département de l'Yonne. Celui de Pont-sur-Yonne est exemplaire dans ce domaine et c'est en grande partie dû à un homme, le chef cuisinier, dont les recettes semblent appréciées des enfants. C'est le cas de Clarisse, onze ans, en classe de sixième: "on mange très bien ici." Des élèves unanimes sur les menus, comme Théo, treize ans: "là, j'ai bien aimé la viande, j'ai bien aimé le fromage. Ils sont bons."

François Geneyne-Lebailly, chef cuisinier à la cantine du collège Restif de la Bretonne (Pont-sur-Yonne) © Radio France - Renaud Candelier

Un menu 100% produits locaux

Il faut dire qu'il s'agit de vrai fromage, dans un menu 100% icaunais explique le chef, François Geneyne-Lebailly: "aujourd'hui nous avons du fromage chamodource. C'est un fromage qui est fabriqué à Beugnon dans le Florentinois. Là, c'est un petit fromage fermier. Nous travaillons avec le producteur depuis la rentrée. Ensuite nous avons un gâteau aux pommes de Cuy, des vergers de Noslon." Pour le plat les pommes de terre viennent de Theil-sur-Vanne, le porc a été élevé à Bligny près de Brienon-sur-Armançon. Les crudités aussi sont sénonaises et biologiques. Pour Olympe, ça bouleverse les habitudes: "je trouve qu'elle est bien la cantine, sauf qu'on a presque tout le temps de légumes et c'est un peu énervant."

Peut-on vraiment bien manger à la cantine ? - REPORTAGE Copier

Des lentilles bio produites à quatre kilomètres. Si c'est bon, c'est gagné !

Et oui, c'est cela d'avoir un chef végétarien dans sa vie privée et qui aime les défis: "si on fait découvrir un produit à un enfant et qu'il n'est pas bon, on a perdu. Si on arrive à faire manger des lentilles bio qui sont produites à quatre kilomètres du collège et que l'enfant trouve ça bon, on a gagné." Sauf que manger local toute l'année, ce n'est pas si simple explique Juliette Charon, ingénieur au conseil départemental, en charge des questions agricoles: "les établissements se fournissent auprès de grossistes qui ont les volumes, qui ont la diversité des produits. Et ces même grossistes s'approvisionnent là où il y a les produits et éventuellement où ils sont les moins chers. Avec cette équation, on va chercher souvent des produits qui sont loin." A cela s'ajoute le fait qu'un établissement n'a pas le droit de choisir ses fournisseurs. Il doit respecter le code des marchés publics.

Pour avancer vers plus de local des assiettes des petits collégiens, le conseil départemental essaie de rassembler des producteurs pour créer un groupement d'achat local. Mais c'est un énorme travail, une dizaine d'années peut-être avant que tous les collégiens de l'Yonne mangent ce qui a poussé près de chez eux.