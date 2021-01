À Portet-sur-Garonne, la fronde des enseignants en manque de moyens

"Nous ne pouvons plus enseigner, accompagner et guider nos élèves !". Voici ce que rapporte l'ensemble du corps enseignant du collège Jules Vallès de Portet-sur-Garonne. En 2 ans, l'effectif de ce collège a augmenté de 40 %, soit plus de 200 nouveaux élèves. La faute à un rattachement de la moitié des collégiens de Roques, commune frontalière à Portet-sur-Garonne. Dans le même temps à Jules Vallès, aucun moyen supplémentaire n'a été mis en place pour pallier cette accroissement.

Une manifestation a lieu jeudi matin devant l'enceinte ce collège de Portet-sur-Garonne pour dénoncer un manque de moyen pesant.

Un problème à chaque niveau de l'infrastructure

Le rectorat sur le coup

Intérrogé, l'Inspecteur d'Académie et Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de Haute-Garonne Mathieu Sieye veut calmer le jeu. Ils souhaitent discuter et apporter le soutien nécessaire à ce collège. À commencer par un renforcement des AED (Assistant d'éducation).

"Nous avons créé un nouveau poste de surveillant (AED) au sein de l'établissement. C'était une demande, nous l'avons fait. Ce n'est pas rien ! L'autre gros problème concerne les AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap). Je sais qu'il en manque au moins quatre, c'est en cours. Il n'y a pas de tensions. Nous échangerons avec les membres de l'établissement pour consulter leurs besoins".

Les témoignages sont à retrouver demain matin dans la matinale de France Bleu Occitanie.