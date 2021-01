À Pré-en-Pail en Mayenne, les collégiens ont participé à un Vendée Globe virtuel

Normalement, un séjour voile est organisé chaque année par le collège de Pré-en-Pail, mais avec la Covid-19, difficile d'organiser un tel voyage. Alors les professeurs ont proposé aux collégiens de participer au Vendée Globe, mais virtuel. Le jeu s'appelle Virtual Regatta et il permet aux joueurs d'être dans les mêmes conditions que les skippers professionnels. De quoi faire le tour du monde sans se mouiller !

Plus d'une trentaine de collégiens sont en course dans ce Vendée Globe virtuel, affrontant plus d'un million de joueurs partout dans le monde. "C'est un plaisir de représenter notre beau pays de la Mayenne et notre collège à travers le monde", se réjouit Noah, élève de 5e. Et bien sûr, le nom de Maxime Sorel est dans toutes les bouches. Certains ont même repris le bateau du skipper VandB Mayenne.

Une occasion en or pour réviser la géographie

"Les collégiens ont fait preuve de régularité, car pour que le bateau ne dérive pas, il faut se connecter au moins une fois par jour", explique Christophe Georgeon, professeur d'EPS au collège de Pré-en-Pail. Et puis faire le tour du monde, c'est aussi réviser la géographie, avec les différents caps, les océans...

Ce jeu permet d'aborder des connaissances transversales comme les vents, la géographie, l'histoire et la physique", souligne Christophe Georgeon.

Malgré la passion des élèves pour cette compétition virtuelle, ils ne projettent pas de devenir skipper professionnel, mais pourront toujours se vanter auprès de leurs camarades d'avoir fait le tour du monde.