À Privas, des enfants reprennent le rythme avant la rentrée des classes

Ils sont trois enfants sur douze inscrits ce lundi matin dans la salle de classe de l'école Clotilde Habozit de Privas. "On voit que tous n'ont pas réussi à se réveiller", en rigole Mathilde Grobert, la vice-présidente du CCAS de Privas qui organise la semaine passerelle en prévision de la rentrée scolaire.

Des cours de manière ludique

L'ambiance semble studieuse. Les trois enfants sont assis devant des tables bien espacées. Fernando, qui ne parle pas français à l'origine, revoit les bases de la lecture avant sa rentrée en sixième. "C'est un peu dur", confie-t-il. "La langue française est difficile", sourit son professeur, Jean-Michel Rey qui pendant l'année s'occupe de l'aide aux devoirs pour les élèves en difficulté du quartier Lancelot de Privas.

Contacté par le CCAS, il va accompagner ces élèves qui ont accepté de faire une croix sur leur dernière semaine de vacances en prévision de la rentrée des classes. "En même temps, il ne reste qu'une semaine", fait remarquer, philosophe, Zakariya, futur sixième. Certes mais de là à s'enjouer de retourner en classe avant ses petits camarades ? "Ça me manquait trop après les vacances", répond Samia qui passe en CE1.

Les enfants se penchent sur des cahiers de vacances achetés par le CCAS de Privas. © Radio France - Willy Moreau

Les élèves ont beau être volontaires, leurs accompagnants d'une semaine ne veulent pas les accabler d'exercices fastidieux. "On essaye de faire des jeux, explique Jean-Michel Rey. Ça _rajoute du ludique dans l'aspect pédagogique_. Et puis, on leur propose des pauses régulièrement". Ce jeudi, les enfants iront d'ailleurs aux Balmes de Montbrun avant une sortie à vélo à Saint-Jean-le-Centenier.

Reprendre le rythme

De l'autre de côté de la salle de classe, Leila Delevaux, qui aide aussi les collégiens en difficulté, accompagne Zakariya. _"Dans le cadre de la semaine passerelle, on a décidé d'_investir dans des cahiers de vacances et on essaye d'appuyer sur les points où il y a le plus de difficultés. On essaye de voir le maximum de choses avant la rentrée", explique-t-elle.

Se remettre les notions en tête, c'est bien. Reprendre le rythme, c'est encore mieux estime Mathilde Grobert : "C'est important pour des enfants qui ont _passé l'été en plus de la période de confinement loin de l'école_". Pour que la semaine passe encore plus vite, les enfants participent à des activités sportives l'après-midi, en partenariat avec comité départemental olympique et sportif.