A quand la rénovation du collège de Villeneuve-de-Berg ?

Il espèrent attirer l'attention des élus du conseil départemental. Les parents d'élèves, les profs et les personnels du collège de Villeneuve-de-Berg en ont assez de la vétusté de l'établissement. Il a été construit en 1971 : on ne se préoccupait pas beaucoup des économies d'énergies. Résultat : des fenêtres à simple vitrage qui entrainent une chaleur intenable en été et une facture de gaz impressionnante en hiver. Les boiseries des fenêtres sont abimées par l'humidité comme les portes des toilettes. Certains stores ne se baissent plus ou ne se lèvent plus.

Pas de travaux avant au moins 2025

Le département explique qu'il est bien conscient de la situation. Lorsque la nouvelle majorité est arrivée aux affaires en 2021, elle a constaté que deux collèges avaient un besoin urgent de travaux. Celui de Saint-Sauveur-de-Montagut et celui de Villeneuve-de-Berg. Les élus ont décidé de commencer par le collège de Saint-Sauveur encore plus dégradé dit la vice-présidente chargée du patrimoine, Claudie Coste.

Pour le collège Laboissière de Villeneuve, les études débutent. Il s'agit de mettre en place un cahier des charges pour lancer l'appel d'offre auprès des cabinets d'architecture. C'est vraiment le tout début du processus de rénovation. Et Claudie Coste ne veut pas donner de calendrier. "Il n'y aura pas de travaux en 2023 ni en 2024, peut-être en 2025".

Les toilettes des filles

L'agacement des profs et des personnels du collège

Le problème, c'est que les réunions autour de la rénovation se sont succédées. Elles ont associé les parents d'élèves, les profs et les personnels du collège. Les travaux devaient débuter en 2024. Et depuis quelques mois plus rien. plus de réunions. D'où le rassemblement de ce mercredi pour tenter d'avoir quelques réponses à leurs questions.