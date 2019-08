A quelques jours de la rentrée scolaire les libraires de la région Auvergne Rhône Alpes font grise mine

Saint-Étienne, France

Jusqu’à cette année les libraires, étaient dépositaires des livres et les familles venaient les acheter dans la boutique

Cette fois c’est bien fini, ils ont dû passer par un système d’appel d’offre et fourniront directement des lycées.

Les élèves ne passeront plus par les boutiques

Mais en plus de cet inconvénient, ce système d’appel d’offre étendu génère des situations un peu ubuesques comme le regrette Alain BELLIER le président des libraires régionaux, libraire lui-même à Vienne au sud de Lyon

Ce qui est bancal, c'est que qu on se retrouve en étant sur Vienne par exemple à fournir des lycées sur Dardilly alors qu'on a des lycées en face de chez nous. Finalement je prend le boulot à une librairie de Dardilly. De toutes petites librairies qui avaient l'habitude faire du manuel scolaire se sont retrouves avec des lots à 150 kilomètres de chez eux et ont du renoncer. Alain BELLIER.

A plus long terme les libraires craignent que ce système d'appel d’offre mis en place pour les 4 ans a venir par la région ne provoque des baisses importante de chiffre d’affaire pour les plus petites librairies qui n’ont pas la dimension d’y répondre de façon efficace, particulièrement dans les départements les plus ruraux mettant en péril leur survie économique.

Autre regret du président régional des libraires, le fait que les clients ne viennent plus dans son magasin pour commander et retirer leurs livres. Il estime aujourd’hui que plus de 2500 jeunes clients ne sont donc pas venus chez lui cet été et ne découvriront pas les possibilités de lecture « hors scolaire » qu’offre une librairie indépendante…

Un constat partagé par Alexandra Charrouin, la directrice de la librairie de Paris à Saint Etienne qui a déjà vu ses ventes estivales baisser nettement.

On voyait arriver des jeunes qui avaient en plus une petite partie loisirs a dépenser pour le loisir, des mangas, des livres de sport ou de cuisine, des polars. et là ces élèves là on les a plus, j'ai 700 gamins qui ne sont pas venus, pour le long terme culturellement c est très inquiétant Alexandra Charrouin, la directrice de la librairie de Paris

Le système d’appel d’offre mis en place par la région va courir sur les 4 prochaines rentrées scolaires