A quelques jours du grand oral, les élèves de terminale révisent à l'aveuglette

Devant ses fiches soigneusement rédigées à la main, Kaoutar présente les deux questions qu'elle a préparées : "La trajectoire individuelle est-elle déterminée par le milieu social d'origine ?" en spécialité Sciences économiques et sociales, ou "Quel a été l'impact sur la France de la mobilisation pour Notre Dame de Paris ?" en Histoire, géographie et sciences politiques. Jeudi prochain, jour de son épreuve, le jury choisira l'une de ses deux questions et l'élève du lycée Albert Camus à Nîmes (Gard) devra disserter pendant cinq minutes sur le sujet. Puis, viendront dix minutes de questions et enfin cinq minutes sur son projet d'avenir. C'est l'épreuve du grand oral au Baccalauréat.

Un menu qui stresse la jeune fille, même si elle se définit elle-même comme une bosseuse : "C'est la première fois que cette épreuve a lieu, même les professeurs ne savent pas comment ça va réellement se passer."

"Etre le plus compréhensible possible, en cinq minutes"

Un peu plus loin, Chaymâa, Imene et leurs amies ont réservé une salle pour pouvoir s'entraîner tranquillement à l'épreuve. C'est Imene qui se dévoue pour passer en premier. Elle est en terminale technologique dans le social et la santé et tourne son oral autour de la prévention des problèmes de grossesse en Occitanie. Ses amies écoutent attentivement et puis à la fin, c'est le moment du debrief : "Tu as fait 5 minutes 30, remarque Chaymâa, tu pourrais un peu alléger surtout que nous c'est pas notre domaine" Et pour cause, elle est aussi en filière technologique mais en spécialité architecture.

Justement, elles font exprès de s'interroger entre filières différentes. Parce que le jour de l'oral, il y aura deux jurys, un professeur qui est dans la spécialité de l'élève, et un autre non : "Il peut être prof d'espagnol, de maths, de français, on ne sait pas, donc il faut être le plus compréhensible, définir tout le vocabulaire spécifique, et en cinq minutes, c'est super court, donc c'est très difficile."

Une année de préparation sous Covid.

Nawell, aussi au lycée Albert Camus, préfère travailler seule. "Je ne me sens absolument pas prête". Elle explique : "_les professeurs ont vraiment essayé de nous aider. Mais il y avait peu de temps dédié à ça et pour une classe de 35, en demi groupe à cause du covid ou à distance ... c'est compliqu_é" Est-ce qu'elle a pu faire un passage devant ses profs ? "Non malheureusement. Ceux qui étaient en avance ont pu mais moi je n'ai pas eu le temps."

Malgré tout, la jeune fille qui prépare un oral en mathématiques sur les jeux de hasard, se préparera jusqu'au bout. Dès lundi, elle aussi retrouvera des amies pour faire des simulations d'oraux, "pour être plus à l'aise à l'oral, mieux m'exprimer". Ce grand oral est primordial : "La note compte coefficient 10, c'est ça qui va déterminer si j'ai mon bac ou non".