À quelques semaines des examens, le soutien scolaire très demandé dans l'Yonne

Yonne, France

Nous sommes désormais à moins de 100 jours du baccalauréat, le brevet des collèges arrive lui aussi. C'est donc la période où beaucoup de parents se tournent vers les cours particuliers, pour assurer la réussite de leurs enfants. On estime qu'un million d'élèves ont recours à des cours particuliers chaque année en France.

Plus de demandes à cette période

Si tous les professionnels le rappellent, il ne faut pas attendre le dernier moment pour prendre des cours particuliers mais faire cela sur le long terme, ça ne loupe jamais : "il y a _le réflexe du dernier moment_. On observe une sorte de saisonnalité", analyse Valérie Diotte, conseillère pédagogique chez Acadomia à Auxerre, qui estime qu'elle va prendre en charge 20% d'élèves en plus sur la période qui s'ouvre, par rapport au reste de l'année. "Les premiers conseils de classe ont lieu en ce moment fin mars, donc dès le 30 mars on va démarrer très fort, dans la mesure où les familles commencent à recevoir les notes, et s'inquiètent", poursuit Valérie Diotte.

Sans surprise, le français et les maths sont les matières les plus demandées chez Acadomia : "le français pour les premières qui passent le bac, les maths beaucoup les terminales S, et également pour les troisièmes les mathématiques et le français", détaille l'enseignante.

Un accompagnement personnalisé

Ce que cherchent les familles et les élèves, c'est bien sûr à faire remonter les notes dans telle ou telle matière, mais aussi un accompagnement personnalisé, qu'il n'est pas toujours possible d'avoir dans les établissements scolaires. Gabin a 15 ans, il est en troisième. Chaque semaine, il suit une heure de soutien en mathématiques, dans un petit groupe de cinq : "dans ma classe au collège, _on est 26_, donc c'est pas du tout la même chose, explique le jeune homme. Quand on demande quelque chose au prof, il dit qu'on verra plus tard. Alors que là quand tu ne comprends pas, elle t'explique jusqu'à ce que tu comprennes".

Elle, c'est Beverly Duterlay. Elle a créé son entreprise baptisée Cours Particuliers Auxerre. Contrairement à Acadomia, qui propose à la fois des cours collectifs et des cours à domicile, elle ne se déplace pas mais accueille des petits groupes dans son "école", comme elle l'appelle. Au total, elles accompagne une trentaine d'élèves, du primaire à la terminale. La jeune femme cultive cet aspect de proximité, car pour elle la relation ne s'arrête pas à la fin de l'heure de cours : "_les élèves n'hésitent jamais à m'appeler_, on s'envoie des textos régulièrement... Je pense que je suis aussi stressée qu'eux quand ils passent un examen", sourit-elle.

Ça a l'air de marcher pour Gabin, puisqu'il est passé de 9 à 12 de moyenne en maths, plutôt rassurant à quelques semaines du brevet des collèges.

Une multitude d'offres dans l'Yonne