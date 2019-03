A Quetigny, le bilan du projet Naotisme très positif à mi parcours

Quetigny, France

C'est une expérimentation unique en France et même en Europe sur la tranche d'âges, 3 à 5 ans, qui est expérimentée à Quetigny, à l'école de la Fontaine aux Jardins. Depuis 2017, le petit robot Nao est utilisé dans l'Unité Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA) de cette école. Une unité qui compte sept élèves. Le projet est mené par l'Éducation Nationale, l'ARS et l'association ACODéGE pour aider les enfants souffrant de troubles du spectre de l'autisme (TSA), à mieux communiquer.

Nao le petit robot qui intervient dans l'UEMA de l'école La Fontaine aux jardins à Quetigny - DR

Une attention des élèves accrue avec Nao

Nao a un effet positif sur le comportement des élèves, car depuis son arrivée _"le petit robot a su capter l'attention sur lui"_explique Pauline Audry, enseignante spécialisée de la classe. Nao intervient deux à trois fois par semaine, pour le rituel du matin. C'est le temps d'accueil où les enfants sont rassemblés : le petit robot vient pour dire bonjour, il donne la date et parfois l'heure mais il sait aussi chanter et pour l'enseignante les progrès sont visibles.

Alors comment fait-il pour réussir cela ? Et bien son secret "c'est sa neutralité" explique Fleur Stawinski, l'éducatrice spécialisée présente depuis le début du projet. "Nous sommes, en tant qu'humains, remplis d'émotions et et de mimiques sur nos visages, qui perturbent beaucoup les élèves que nous accueillons ici. Le fait que ce robot soit inexpressif permet aux enfants d'être moins perturbés par ce qu'on va leur demander."

C'est dans cette classe qu'intervient Nao, à l'école La Fontaine aux Jardins à Quetigny. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un projet bientôt étendu dans l'Yonne

L'autre enseignement à mi parcours, pour Pascal Bourgoin, responsable du projet "Naotisme" auprès du Rectorat à Dijon et présent sur toutes les interventions de Nao, c'est que le petit robot favorise les apprentissages. "Nao propose des apprentissages autour de formes, de couleurs et d'objets particuliers que l'enfant devra trier. Ce dernier doit comprendre la consigne et doit montrer à Nao et s'il ne le fait pas, Nao va le reprendre et lui demander de la regarder et de le refaire. C'est un travail long, qui se fait sur plusieurs semaines mais pour lequel on voit déjà des résultats."

L'expérience filmée doit servir à la recherche

Une expérience qui est intégralement filmée depuis le début, pour être soumise plus tard à de de la recherche et pouvoir en faire profiter ailleurs. "L'expérience va être étendue dans l'Yonne à la rentrée prochaine et dans une classe ordinaire pour pouvoir comparer les résultats" confirme Pascal Bourgoin. Le projet est porteur de grands espoirs pour les familles des enfants porteurs de TSA. Seul bémol, le problème économique concède le responsable du projet au Rectorat, car Nao coûte entre 5.000 et 7.000 euros en fonction de ses applications. Alors un soutien national et une reconnaissance pourraient aider reconnait Pascal Bourgoin, qui aimerait bien présenter ce projet au ministre de l'Éducation nationale.

