A Quimper, les collégiens se remettent à niveau avant la rentrée

La Ville de Quimper et l'association "T'es Cap !" organisent des sessions de révisions pour les collégiens avant la rentrée. Une manière de reprendre le chemin de l'école en douceur après plusieurs mois de cours à la maison, et qui plaît aux élèves.

L'ambiance est studieuse ce matin-là dans cette salle de classe improvisée au-dessus des halles Saint-François à Quimper. Raphaël, Morgane et leurs camarades ont repris le chemin de l'école un peu plus tôt que prévu. Ces futurs élèves de cinquième et quatrième révisent les proportions et autres opérations mathématiques, grâce aux bénévoles de l'association T'es Cap. Tous les matins pendant une semaine, les adolescents suivent deux heures de cours de mathématiques et de français. L'opération, gratuite, a été mise en place par la ville de Quimper pour permettre aux élèves éloignés de l'école pendant de longs mois de confinement d'aborder la rentrée sereinement.

Un bénévole par élève

Chaque groupe d'élèves est encadré par plusieurs bénévoles. "Nous avons presque autant de bénévoles que d'enfants", souligne Claire Nallet, la vice-présidente de l'association T'es Cap. Ce jour-là, c'est Hervé qui dirige le cours de maths. "Nous nous appuyons sur le site "L'école à la maison", qui propose des exercices adaptés au niveau des élèves. Ça nous aide beaucoup, car nous ne sommes pas enseignants à la base", souligne le bénévole.

Raphaël et Naël trouvent les exercices "plutôt faciles". Ils sont heureux de se retrouver dans une classe, plutôt que de faire leurs devoirs en ligne. "Pendant le confinement, c'était difficile car certains enseignants ne nous suivaient pas vraiment", se souvient Raphaël. Pour Morgane, cette remise à niveau est bienvenue après six mois sans collège, ou presque. "Ce sont mes parents qui me l'ont proposé. Je trouve ça bien, ça permet de se remettre un peu dedans avant la reprise des cours", se réjouit la jeune fille.

Un grand nombre d'inscriptions

L'objectif principal de ce stage est de redonner confiance aux adolescents. "On reprend vraiment les bases," souligne Claire Nallet. "L'idée, c'est de récupérer les enfants, leur remettre le pied à l'étrier" et de les préparer en douceur à reprendre les cours à plein temps.

Ces séances sont "un vrai besoin" pour les enfants et leurs familles, et le succès est au rendez-vous, constate la vice-présidente. L'association a enregistré un grand nombre d'inscriptions. La semaine prochaine, ce sera au tour des élèves de quatrième et des troisième de se remettre à niveau.

Renseignements et inscriptions : sandrine.le-bec@quimper.bzh. Le nombre de places est limité à 16 par session.