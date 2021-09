A quoi ressemble la rentrée des 12.000 élèves limousins ce jeudi ?

Ce jeudi, et demain vendredi, plus de 12.000 élèves font leur rentrée dans les écoles, les collèges et les lycées du Limousin. Cette année encore, la rentrée se déroule sur fond de crise sanitaire. Principale nouveauté : la vaccination proposée aux élèves dans les collèges et lycées.

Les écoles, collèges et lycées du Limousin rouvrent leurs portes ce jeudi : 12.000 élèves y font leur rentrée, face à leurs 110.000 professeurs dans l'académie de Limoges. Cette rentrée est, à nouveau, marquée par la crise sanitaire et par les protocoles mis en place dans les établissements.

En matière sanitaire, la principale nouveauté est la vaccination contre le Covid-19 proposée aux élèves de collèges et de lycées. Elle débutera même dès aujourd'hui jeudi dans quatre lycées haut-viennois et corréziens : Léonard Limosin et Jean Monnet à Limoges, Cabanis à Brive et Pierre Caraminot à Egletons. Dans ces établissements, les élèves de plus de 16 ans pourront se faire vacciner dès ce premier jour de l'année scolaire, car le protocole leur permet d'accéder à cette démarche sans le consentement de leurs parents ou responsables légaux.

Pour les autres tranches d'âge, les établissements vont mettre en place la consultation des familles dès ce jour de rentrée afin d'organiser la vaccination des 12-15 ans à partir de la semaine prochaine.

Aérer, purifier... Comment assainir l'air des salles de classes ?

La question de l'aération des salles est également au coeur des protocoles. Ouverture des fenêtres ou purification par des procédés techniques ? Dans le sillage du ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer, la plupart des chefs d'établissements préconisent une aération naturelle des salles de classes. Cependant, la région Nouvelle-Aquitaine annonce qu'elle va fournir 100 purificateurs d'air aux lycées qui en expriment le besoin.

Par ailleurs, l'installation de détecteurs de CO2 se poursuit dans les écoles et collèges. En Haute-Vienne par exemple, le conseil départemental affiche la volonté d'en doter tous les établissements en cette rentrée scolaire.

Le nombre de postes d'enseignants n'évolue pas dans l'académie

Face à cette situation sanitaire, les moyens financiers et humains ne suivent pas aux yeux des syndicats d'enseignants. Dans le primaire par exemple, le nombre de postes d'enseignants est stable dans l'académie de Limoges, alors qu'il y a 600 élèves en moins dans les écoles de nos départements, établissant le nombre moyen d'élèves à 20,32 par classe en élémentaire. Dans le second degré, selon les moyennes publiées par le rectorat de Limoges, on compte 25,4 élèves par classe dans les collèges et 28,3 élèves par classe dans les lycées généraux et technologiques. Ils sont 18,5 par classes en moyenne dans les lycées professionnels.