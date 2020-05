A quoi va ressembler la reprise de l'école en Mayenne ?

Les premiers écoliers retrouvent leur salle de classe le 12 mai, après près de deux mois de confinement, de devoirs à la maison. A l'échelle du pays, l'Education nationale table sur le retour de 15% des élèves mais ce sera plus en Mayenne, à coup sûr selon le directeur d'Académie, Denis Waleckx.

Ce qui est certain, c'est que la reprise va se faire de façon progressive dans notre département. Quasiment huit écoles sur dix rouvrent le 12 mai ou cette semaine-là en Mayenne. Le reste des établissements scolaires fera de même dans les trois semaines qui suivent.

Deux communes ne souhaitent pas rouvrir leur école

Il n'y a en fait que deux écoles sur les 219 du département qui n'ont pas encore de date de réouverture selon la préfecture. La commune de Brée près de Montsûrs et celle de Charchigné dans le Nord-Mayenne ne souhaitent pas pour l'instant un retour des enfants en salle de classe.

Cette reprise va donc s'étaler sur plusieurs semaines notamment pour laisser le temps à chaque école de mettre en place un protocole sanitaire. Il faut s'organiser pour limiter le brassage des élèves c'est-à-dire mettre en place des horaires décalés pour l'arrivée des enfants, pour les récréations.

Du désinfectant encore attendu dans certaines écoles

Il faut bien veiller aussi au nettoyage des locaux et du matériel avec un virucide, un désinfectant que tout le monde n'a pas encore reçu.

Quant aux collèges mayennais, la reprise est prévue la semaine du 18 mai pour les classes de 6ème et de 5ème et elle débutera, non pas par une journée mais par une semaine de pré-rentrée pour les professeurs.