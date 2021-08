A Reims, ces parents préfèrent faire l'école à la maison que vacciner leurs enfants

Le vaccin crée la discorde dans les écoles. Le Ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé le protocole sanitaire : cours en présentiel, masque obligatoire à l'intérieur et aération renforcée. Il y aura également des campagnes de vaccination dans les établissements scolaires, pour ceux qui le souhaitent.

Mais certains parents refusent catégoriquement de vacciner leurs enfants. C'est le cas de Gérald : "Je déconseille à ce qu'on touche à mes enfants, parce que ça ira très mal. S'il faut aller au tribunal, on le fera et s'il faut en venir à la violence aussi."

Alors au moindre cas de covid dans la classe, ce sera retour à la maison. La nouvelle n'enchante pas forcément sa fille Kinthia. "J'aime bien aller à l'école, ça me permet d'apprendre et de me faire des amis." Malgré tout, elle préfère des cours en distanciel à un vaccin.

Carole aussi refuse de vacciner son fils mais elle a déjà tout prévu pour la rentrée. "Je m'occuperai de lui sans soucis, je préfère mettre ma carrière de côté pour m'occuper de lui et lui offrir un avenir un peu meilleure que ce qu'on leur promet. "

Ecole à la maison donc, un modèle qui ne convainc pas Guy Bourgeois, secrétaire de la FSU Champagne-Ardenne, syndicat enseignant. "Si les enseignants ont une formation, ce n'est pas pour rien. Les parents peuvent certes pallier par période mais respecter un programme sur toute l'année, ce sera plus compliqué."

Lui ce qu'il veut c'est plus d'enseignants pour encadrer pour ces élèves mis de côté.