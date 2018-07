Reims, France

Il est connu comme mathématicien, mais aussi depuis près d'un an, comme député. Cédric Villani est venu à la rencontre de lycéens boursiers ce samedi matin, sur le campus de Science Po Reims. Il a donné une conférence sur le thème suivant : "Faire naître une idée".

Devant une centaine d'élèves, il a parlé de la culture scientifique, en racontant le parcours de grands noms de la science comme Alan Turing, Henri Poincaré ou Albert Einstein. Il a ensuite participé à une session de question/réponse avec les lycéens. Mais l'intérêt de cette conférence n'était pas forcément de faire de ces élèves de futurs grands scientifiques.

Cédric Villani dit plutôt avoir voulu leur transmettre des émotions, et de la culture : "Il y a eu des histoires, et on est entré dans certains détails techniques parfois, mais ce qui compte c'est qu'il en gardent un certain esprit. Sur les interactions entre les personnes, et la marche chaotique et passionnante de la science dans le monde.", explique-t-il.

Pendant une demi-heure, de nombreux élèves ont posé des questions à Cédric Villani. © Radio France - Victorien Willaume

Cédric Villani a aussi su parfois faire rire aux éclats les élèves, comme lorsqu'une lycéenne lui demande comment lui est venu l'amour de la science, et qu'il répond avec humour : "Oh l'amour ça ne s'explique pas...".

Objectif : mieux préparer l'arrivée de lycéens boursiers dans l'enseignement supérieur

Izac a assisté à la conférence. Ce lycéen, qui passe en Terminale en septembre, a été ravi de cette heure de conférence : "J'ai appris beaucoup de choses sur certains grands chercheurs, ceux qui font qu'on a tout ce qu'on a aujourd'hui.", assure-t-il. D'autres, aux profils plus littéraires, ont moins su rester attentifs, comme Sonia : "Il parlait de formules dans tous les sens, de x² etc. Ce n'était vraiment pas mon domaine, du coup même pour prendre des notes c'était difficile.", s'amuse-t-elle.

Cette conférence a été rendue possible par le programme de Sciences po "Premier campus". Mis en place il y a un an, il permet chaque année à une cinquantaine de lycéens boursiers, - en plus de leurs cours dans leur établissement -, de suivre des cours et des conférences de la Première à la Terminale à Science Po Reims, pour mieux préparer leur arrivée dans l'enseignement supérieur. Ces élèves viennent des académies de Reims et d’Ile de France.