A Rennes, les élèves retourneront en classe progressivement à partir du 14 mai

La Ville de Rennes organise elle aussi le retour progressif à l'école des personnels et des les élèves à partir du 11 mai. Les premiers jours seront réservés aux équipes éducatives. Les élèves reprendront le chemin de l'école à partir du 14 mai selon leurs classes.

Chaque groupe d'enfants constitué dans la classe aura un référent périscolaire (agent municipal) pour assurer une continuité avec le temps scolaire.

Le nettoyage et la désinfection des locaux scolaires sont assurés plusieurs fois par jour par les services de la Ville de Rennes.

Une reprise échelonnée

La rentrée des élèves de Rennes se fera progressivement, sur la base du volontariat :

à partir du 14 mai : grande section de maternelle, CP et CM2 ;

: grande section de maternelle, CP et CM2 ; à partir du 18 mai : CE1, CE2 et CM1 ;

: CE1, CE2 et CM1 ; à partir du 25 mai : petite et moyenne section de maternelle.

Les cours en présentiel s'organiseront par groupes, au maximum de 15 élèves en élémentaire ou de 10 élèves en maternelle.

Selon les effectifs et les capacités d'accueil dans chaque école, les élèves seront accueillis la moitié de la semaine en alternance. Les cours prendront fin à 16h15 et une première sortie sera possible à ce moment-là. Après 16 h 15, pour les groupes accueillis à l'école, il sera possible de bénéficier de l'accueil périscolaire jusqu'à 18 h. Aucune sortie ne sera possible entre les deux. Le mercredi, les enfants ayant été accueillis en classe le matin auront accès à l'accueil de loisirs l'après-midi. Il n'y a pas de garderie le matin.

Familles prioritaires

Selon les modalités prévues par l'Education nationale, les enfants des familles désignées comme prioritaires (personnels soignants, pompiers, policiers, gendarmes, aide sociale à l'enfance, personnels pénitentiaire, personnels des Préfectures et de l'Éducation nationale, personnels des collectivités qui ont pour mission d'accueillir des enfants, etc.) pourront être accueillis à l'école tous les jours de la semaine.

Cantine obligatoire pour tous

Pour respecter le protocole sanitaire mis en place dans les écoles, la ville de Rennes indique que les enfants devront rester à l'école sur le temps du déjeuner. Les repas seront fournis gratuitement à tous les élèves jusqu'au 2 juin. Les enfants ayant une allergie alimentaire devront apporter leur propre pique-nique.

Après le 2 juin, la gratuité sera maintenue pour les familles des trois premières tranches tarifaires. Les familles conservent néanmoins la liberté de fournir, si elles le veulent, un pique-nique à leurs enfants.

Des masques pour le personnel de la ville

Le personnel de la Ville de Rennes sera doté de masques, de gants et de solution désinfectante. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. Chaque classe et chaque centre d’accueil de loisirs sera doté de masques et de gel s'il n'y a pas de sanitaires à proximité. Des thermomètres frontaux seront disponibles sur chacune des écoles. Selon le protocole sanitaire fourni par l'Éducation nationale, le port d'un masque est déconseillé en maternelle et à la libre appréciation des parents en élémentaire.