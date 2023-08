A Rennes, "il manque 1.500 logements étudiants" selon le directeur du CROUS Bretagne

Alors que la rentrée étudiante commence lundi 4 septembre et va s'échelonner sur tout le mois, le CROUS de Rennes est confronté à un manque criant de logements étudiants complémentaires au parc privé. Une situation qui n'est pas nouvelle, mais qui s'est dégradée cette année. "Nous avions l'année dernière trois demandes pour une place, nous sommes passés à quatre demandes pour une place en cette rentrée 2023", révèle Yann-Eric Prouteau, directeur général du CROUS Bretagne (le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires), "ça montre bien la pression qui est liée à la disparition de petits logements dans le cadre de rénovations thermiques. Cette pression-là prend de l'ampleur, il y a du travail de fond à faire avec tous les acteurs du logement étudiant. On ne financera pas seul ces logements". L'objectif du CROUS Bretagne est de loger 30 % des étudiants boursiers.

ⓘ Publicité

Des cités universitaires rénovées

Selon Yann-Eric Prouteau, il manque 1.500 logements étudiants sur Rennes, hors parc privé. Cette année, 18.000 étudiants ont sollicité le CROUS, un chiffre en hausse par rapport à 2022, le CROUS disposant de 5.607 logements sur Rennes métropole. Les dossiers sont acceptés sur la base des conditions de ressources des familles. La plupart des résidences universitaires rennaises ont été mises aux normes et rénovées dans le cadre du plan de relance. La résidence Saint-Hélier, dans le centre-ville, attendra l'année prochaine.

La pause méridienne revue

Pour la restauration, si les tarifs ne bougent pas, c'est-à-dire 1 euro pour les boursiers et 3,30 euros pour les non boursiers, il y a des changements surtout sur le campus de Beaulieu. L'étoile à Beaulieu, en cours de rénovation, est fermée. Les étudiants vont donc devoir se reporter sur le restaurant de l'INSA, mais surtout sur l'Astrolabe dont la cuisine a été complètement modernisée. 2.500 repas pourront être servis chaque midi. Un restaurant végétarien de 70 places ouvre aussi ses portes dès lundi 4 septembre. Pour éviter les interminables files d'attente, l'Université a accepté de revoir la pause méridienne en mettant en place deux sorties des étudiants à 11h45 et 13h15.