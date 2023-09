A Rennes, le chef étoilé breton Nicolas Carro concocte le repas pour 2 000 étudiants

C'est une expérience nouvelle pour Nicolas Carro, chef étoilé de l'hôtel de Carantec dans le Finistère. Avec l'aide du CROUS Bretagne, il a confectionné un repas servi mardi 19 septembre midi à 2.000 étudiants et étudiantes au resto universitaire l'Astrolabe situé sur le campus Beaulieu à Rennes. Pour les étudiant.es, il n'y a pas eu de changement de tarifs, toujours un euro pour les boursiers et 3,30 euros pour les non-boursiers. Pour le chef, c'est l'occasion de rendre la gastronomie accessible à tous.

Une autre organisation

Toque sur la tête et habillé de sa tunique blanche de chef étoilé, Nicolas Carro fait lui-même le service. Il est arrivé très tôt ce matin-là pour épauler la trentaine de cuisiniers et agents du CROUS. "D'habitude, je fais 55 couverts en plusieurs services, là on fait un seul service multiplié par 2.000", explique Nicolas Carro, "du coup, c'est compliqué mais c'est ça le challenge qu'on a lancé dès 6h30 car les premiers étudiants arrivent dès 11h30".

Au choix en entrée, la breizh-wrap acidulée ou le taboulé aux saveurs bretonnes. En plat principal, le chef a réalisé un filet de truite breton avec son crémeux de carottes au marc de café associé d'un gratin de topinambour façon dauphinoise. Un plat végétarien est également proposé. Pour le dessert, les étudiants ont à choisir entre la crème aux œufs comme un souvenir d'enfance ou le moelleux au chocolat sans gluten.

Au resto U l'Astrolabe , sur le campus Beaulieu à Rennes, les étudiant.es dégustent le repas concocté par Nicolas Carro © Radio France - Loïck Guellec

L'équilibre alimentaire

Par cette expérience, Nicolas Carro veut promouvoir l'équilibre alimentaire. "Si on ne mange pas, on n'aura pas les idées claires. Il est important de manger correctement et de manger sain. Souvent, on nous demande un plat sans gratin, sans ci sans ça, je fais la sourde oreille et je laisse gouter tout le monde. Quand on met un peu de volonté et d'amour de chaque côté, on arrive à faire quelque chose de magnifique". Pour le chef et l'équipe du CROUS, il fallait concevoir un repas sans changer les tarifs sociaux. "Les coûts des matières premières n'ont pas changé non plus, le but c'était de s'adapter et de maitriser les choses au mieux pour être dans les clous. On y est arrivé et on est très content. On était prêt à 11h30", conclut le chef étoilé.

Nicolas Carro va poursuivre son tour des universités bretonnes d'ici la mi-octobre en proposant le menu qu'il a concocté. Il donne rendez-vous aux étudiant.e.s le 28 septembre à Brest resto U Armen, le 3 octobre à Lannion resto U Branly, le 5 octobre à Vannes resto U Tohannic, le 10 octobre à Lorient resto U Lanveur et le 12 octobre à Saint-Malo.