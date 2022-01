À Rennes, les professeurs particuliers aussi subissent les effets de la crise sanitaire

Entre les malades contaminés et les enfants malades, depuis quelques semaines, la crise sanitaire chamboule encore plus l'enseignement. Mais le soutien scolaire aussi subit les effets de la pandémie, comme le raconte un professeur particulier de la métropole de Rennes.

Le coronavirus chamboule le cursus scolaire des enfants ! Quand ce n'est pas le professeur qui est absent car malade, c'est votre enfant qui se retrouve à l'isolement car contaminé. Pour rattraper ces cours ratés, certains Bretons font appel aux cours particuliers. Si ce phénomène n'est pas nouveaux, depuis le début de la crise sanitaire de plus en plus d'élèves ont recours à ce soutien scolaire. Mais ces professeurs particuliers eux-mêmes subissent les effets de la crise sanitaire. C'est le cas par exemple d'Andréa Jakubowksi, gérant de Jugeote tutoring à Rennes.

Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur il y a dix ans, Andréa Jakubowksi a choisi de se diriger directement vers le métier de professeur particulier. "Je ne voulais pas être ingénieur donc je me suis orienté vers l'enseignement via Leboncoin ou les agences", se souvient Andréa. Dix ans plus tard, il sillonne la métropole rennaise pour donner ses cours de mathématiques et de physique : "Cette année, j'ai une vingtaine d'heures par semaine et une quinzaine d'élèves" scolarisés du CP à la Terminale, explique-t-il.

En moyenne, son salaire mensuel s'élève à 2.000 euros. "Le problème de ce travail, c'est que quand je fais une heure de cours je gagne une heure de cours, mais quand je ne travaille pas, je ne gagne rien", précise Andréa. Son salaire varie donc énormément en fonction de ces élèves, et parfois de leur état de santé : "Si un élève me dit la veille qu'il est malade et que je ne dois pas venir, j'ai perdu une heure de mon travail", résume-t-il. Sauf que depuis quelques semaines, ces annulations se multiplient. "Avant un élève par semaine était malade, donc ça allait, mais là c'est plus volatile", regrette Andréa. Cette semaine, trois de ses élèves ont dû annuler ses cours particuliers, "ça fait plus de 100 euros en moins dans la semaine".

Une grande partie de ses élèves étant en Terminale, Andréa subit aussi les effets de la réforme du baccalauréat, et notamment le changement de calendrier. Les épreuves de spécialité "sont passées en mars alors mon activité décroît à partir du mois d'avril". "Avant je travaillais dix mois et j'étais en vacances l'été, mais là le ratio diminue donc c'est plus dur", selon Andréa Jakubowksi.

Pour compenser cette perte de salaire, Andréa souhaiterait être "correcteur de copies au Cned", mais il se retrouve confronté à une difficulté : il ne possède pas le diplôme de professeur. Andréa compte bien changer cela. Cette année il est redevenu élève et suit des cours de mathématiques à la faculté. Il envisage de passer les concours comme le CAPES ou l'Agrégation.