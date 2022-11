A Rezé, les écoliers continueront d'aller à l'école 4 jours et demi par semaine

Des cours sur 4 jours ou sur 4 jours et demi ? Depuis des années, la question rythme les débats entre parents, enseignants, spécialistes de l'enfant et municipalités, chargées de l'entretien des écoles, de l'organisation de la cantine et des temps périscolaires du matin et du soir.

Une petite quarantaine de parents ont donné leur avis

En Loire-Atlantique, la commune de Rezé vient de terminer un travail de réflexion de plusieurs mois avec notamment des groupes de travail qui ont réuni enseignants, représentants de parents d'élèves, du personnel communal, des représentants du monde associatif. Par ailleurs, les parents d'élèves étaient invités à donner leur avis via le site internet de la mairie et via un mail de la commune. Il y a eu 43 réponses

Des évolutions à venir

Selon la mairie de Rezé, il n'y a "pas eu de consensus trouvé". Par ailleurs, "il est important de noter qu’il n’existe pas de rapport officiel des services de l’Etat sur une évaluation du passage à 4 jours et demi. En revanche, des études contextualisées ont pu être réalisées dans certaines académies et se retrouvent dans le cahier de documentation. De nombreux arguments ont été développés pour soutenir telle ou telle proposition. Les services municipaux ont également pu faire part des impacts organisationnels et financiers d’un retour à 4 jours.".

Lors d'un bureau municipal, la semaine dernière, les élus ont opté pour un maintien de l'organisation actuelle, soit classe sur 4 jours et demi, en englobant donc le mercredi matin. Mais des évolutions sont envisagées comme le retour en classe dès 13h pour les enfants en élémentaire.

Autre préconisation évoquée par la municipalité "l'apaisement de la pause méridienne", comprenez faire en sorte de faciliter le retour au calme avant de reprendre les apprentissages en classe. Ca devrait notamment passer par des cours à végétaliser, des espaces de calme, la formation des animateurs...