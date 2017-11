À Rive-de-Gier le drapeau tricolore est désormais sur toutes les façades des écoles

Comme le veut la loi de refondation de l'école la devise de la République et le drapeau tricolore doivent désormais orner tous les établissements scolaires. La commune de Rive-de-Gier vient de se mettre en conformité.

Depuis ce début de semaine à Rive-de-Gier le drapeau tricolore et la devise de la République sont apposés sur la façade des huit établissements scolaires. Une petite cérémonie a été organisée ce mardi matin dans chacune des ces écoles.

Un élu dans chaque école

Cette matinée du 21 novembre était un peu spéciale dans les huit écoles primaires et maternelles de Rive-de-Gier. Un élu était dans chaque établissement pour inaugurer l'installation sur la façade du drapeau tricolore et de la devise de la République "Liberté, Egalité, Fraternité". À l'école maternelle H.C Andersen ce mardi matin c'est le maire Jean-Claude Charvin qui a expliqué les symboles aux enfants "c'est quelque chose auquel je suis très attaché [...] l'école c'est là où se dispense non seulement l'éducation civique mais aussi l'appréhension des valeurs et ce qui fait la fierté de la République Française".

Le maire de Rive-de-Gier inaugure le drapeau tricolore à l'école H.C Andersen - Mairie de Rive-de-Gier

Depuis 2013, dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République, le drapeau tricolore ainsi que la devise de la République doivent apparaître sur les façades des écoles, collèges et lycées publics et privés sous contrat.

Des habitants convaincus

Les ripagériens découvrent ce mardi avec joie le drapeau tricolore sur les façades des écoles "c'est patriotique c'est bien il faut leur apprendre dès le plus jeune âge" réagit un aîné de la commune. Marie aussi est enthousiaste " ça veut dire qu'on appartient à une patrie et que la devise reste dans la mémoire collective", un plus pour les enfants pense Laetitia mère de trois enfants "mon dernier m'a par exemple posé des questions sur la marseillaise!" preuve que le sujet interpelle même les plus petits.