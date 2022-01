A Rixheim, l'institutrice à la retraite remplace une collègue absente à cause du Covid-19

Depuis une quinzaine de jours, Arlette Grasser a repris le chemin de l'école Albert Schweitzer de Rixheim, près de Mulhouse. Retraitée depuis le premier confinement, elle a été choisie pour faire un remplacement jusqu'aux vacances d'avril, d'une institutrice absente à cause de l'épidémie de Covid-19. Un retour sur les bancs de l'école que la retraitée apprécie.

Arlette Grasser a été directrice de l'école Schweitzer pendant cinq ans

"Je suis là pour les élèves, pour qu'ils ne soient pas à la maison après les confinements successifs. Je suis là pour leur faire acquérir des compétences," explique Arlette Grasser.

Elle connait bien les lieux, puisqu'elle a été directrice de l'école pendant cinq ans, ce qui facilite les choses : " Je connais par cœur cette école. Je connais aussi le protocole contre la Covid-19, même si il a évolué depuis ma retraite. Mes nouvelles collègues ont vu arriver une retraitée, elles ont été un peu surprises, mais ma foi c'est comme ça".

Se rendre utile pendant l'épidémie de Covid-19

Arlette Grasser a en charge une classe de petits, moyens et grands monolingues. Un poste qu'elle occupe à 75% et les journées restent bien chargées malgré tout. " Je me considère plus en retraite, car la vie active a repris. Il y a les préparations en amont, les bilans en fin de journée, je suis bien occupée," sourit l'institutrice.

Arlette Grasser connait bien l'école Schweitzer de Rixheim © Radio France - Guillaume Chhum

.Ce remplacement lui a été proposé par l'inspectrice d'académie , une mission très appréciée par la retraitée : " C'est très plaisant, c'est agréable, j'ai repris le chemin de l'école le cœur léger, avec certains élèves que j'ai retrouvé dans les classes plus grandes."

Est-ce qu''Arlette Grasser fera d'autres remplacements après ? Pour l'instant elle ne sait pas