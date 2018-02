L'école et le collège Jules Ferry de Roanne expérimentent une formule rare en France : Installer des classes de CM1 et CM2 dans des salles de collège. L'objectif est de permettre aux élèves de s'adapter à leur futur environnement scolaire.

Roanne, France

C'est une manière d'entrer au collège avant les autres. L'expérimentation qui est faite à l'école Jules Ferry concerne deux classes de CM1 et CM2 qui ont déménagé ce lundi dans les murs du collège. Un changement de salle, mais pas de programme, ni de professeur. Cette expérimentation a été voulu par l'inspection académique pour éviter que le passage à la 6e soit trop brutal pour les élèves.

Les élèves n'ont fait que quelques mètres pour passer un petit portillon et se retrouver dans une salle du collège. Des changements principalement matériels qui ont leur importance pour la directrice de l'établissement Christine Paquet : "Des tables sans casiers, pas de place fixe, le collège, ce sont beaucoup de changements à la fois, des séances de 50 minutes, plusieurs référents... on commence à aménager des choses comme ça".

L'objectif est donc de permettre aux élèves d'école primaire de s'acclimater à l'univers du collège. Les murs du collèges sont utilisés par des élèves de primaire, sachant que les primaires sont à la charge de la mairie de Roanne et pas du conseil départemental, la mairie paye 1000 euros par an pour occuper ces deux salles. Il y a un vrai intérêt pour la ville d'après Catherine Dufossé, Maire-Adjointe à la mairie chargée des Affaires scolaires : "Cela permet de montrer aux gens que Roanne est une ville où il fait bon vivre, il se passe des choses, une ville dynamique où il y a des expérimentations, et d'essayer bien évidemment d'attirer de nouvelles familles."