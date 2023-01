À Romans-sur-Isère, le prix de la cantine augmente de 15%

Sohir a deux enfants qui mangent à la cantine de leur école primaire de Romans-sur-Isère, quatre fois par semaine. En début d'année scolaire, chaque repas coûtait 3,08€, elle fait partie de la tranche 1 du quotient familial. Avec l'augmentation de 15,6% décidée par la mairie de Romans-sur-Isère et approuvée en conseil municipal au mois de décembre, à partir du 1er janvier, Sohir paiera 96 centimes de plus par jour pour ses deux enfants, soit 140 euros par an environ (pour une année scolaire classique). "On a déjà pas mal de choses à payer, là c'est compliqué", réagit Sohir.

La municipalité a décidé d'augmenter tous les prix d'au moins 15% (au maximum 15,6%), quelle que soit la tranche de quotient familial (calculée par la CAF avec le revenu de la famille). "Nous n'avions pas augmenté les prix depuis sept ans, malgré des améliorations notables dans l'alimentation, par exemple 52% de bio et 40% de produits locaux. Ces coûts avaient été absorbés par la commune, mais avec la hausse des prix de nos fournisseurs, on est obligé de faire peser une partie sur les familles, et on fait ça à regret, on connaît le contexte difficile", commente Edwige Arnaud, adjointe à l'Education à la ville de Romans.

"C'est malvenu", commente Florence, maman d'un petit qui mange à la cantine quatre fois par semaine. La commune assure qu'elle continuera à venir en aide aux familles dans le besoin via le CCAS. Elle rappelle que le coût d'un élève pour la collectivité est d'environ 12 euros : il inclut le repas mais aussi les personnels mobilisés pour garder les enfants pendant la pause du midi.

Comparaisons avec d'autres villes en Drôme et en Ardèche

Les villes n'utilisent pas les mêmes tranches de quotients familiaux (la première tranche est par exemple plus "large" à Romans), donc nous comparerons ici quatre cas différents : un quotient familial à 250 €, un à 500€, et un avec le prix maximum possible pour un habitant de la commune (le coût est généralement majoré pour un enfant qui n'habite pas sur place).

Quotient familial à 250 euros

Romans : 3,56€/repas

Aubenas : 0,75€/repas

Valence : 3€/repas

Annonay : 1,38€/repas

Quotient familial à 500 euros

Romans : 3,56€/repas

Aubenas : 3,90€/repas

Valence : 3,50€/repas

Annonay : 3,13€

Prix maximal d'un repas cantine (pas d'aides)