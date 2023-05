A Rouen, le lycée Corneille pourra à nouveau accueillir tous ses élèves à la rentrée prochaine

La rentrée 2023 s'annonce plus douce au lycée Corneille de Rouen. L'établissement est en travaux depuis 5 ans, certaines classes ont dû être délocalisées. Mais en septembre, retour à une situation plus normale avec la réouverture du bâtiment Joyeuse.

L'ancien collège jésuite était en rénovation depuis 5 ans. A l'extérieur, l'architecture a été conservée mais à l'intérieur tout a été modernisé. "Il y aura 25 salles et une salle de conférence de 333 places" se réjouit le proviseur Patrice Delamare. Joyeuse pourra accueillir 900 élèves et va permettre au lycée de garder sur place tous ses élèves dès la rentrée, avec toujours des cours dans des algecos. Les nuisances devraient également diminuer (le bruit notamment), à en croire le proviseur, car le chantier se déplace vers le bas de l'établissement.

Vers le bas, c'est le bâtiment Corneille, le bâtiment principal et le plus ancien. Il date du 17e siècle et cause de grosses déconvenues depuis le début du chantier de rénovation. A l'intérieur, les ouvriers ont trouvé de l'amiante, du plomb de la mérule. "Les poutres en chêne qui font 1,50 m de large à l'origine ressemblent à des allumettes. C'est une coquille vide aujourd'hui et il faut tout refaire", explique Bertrand Deniaud, vice-président de la Région en charge des lycées. Le chantier va donc encore durer plusieurs années pour un budget devrait avoisiner les 120 millions d'euros, trois fois plus qu'estimé au démarrage de la rénovation.