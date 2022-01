À Rouen, le voilier "Le Français" sensibilise les écoliers au réchauffement climatique grâce à l'école polaire

Le trois mâts "Le Français" se visite en ce moment, mais c'est aussi un outil pédagogique et scientifique. Il abrite l'école polaire qui accueille des scolaires pendant toute la durée de son escale. L'idée c'est de sensibiliser les plus jeunes au réchauffement climatique.

"Le Français" n'est pas qu'un beau voilier, c'est aussi une école. L'école polaire, dirigée par Mathieu Klitting, cherche à sensibiliser les plus jeunes au réchauffement climatique, ses causes et ses conséquences. Plusieurs classes situées en REP+, réseau d'éducation prioritaire, sont invitées pendant la durée de l'escale, à assister à des interventions sur le sujet. Des élèves de primaires et des collégiens pour l'essentiel, qui participent à des ateliers.

Une trentaine d'élèves de CM2 sont installés dans l'entrepont du voilier, pour échanger avec le directeur de l'école polaire. © Radio France - Christine Wurtz

Les enfants sont invités à participer à des petits ateliers ludiques. © Radio France - Christine Wurtz

"Le Français" est en escale à Rouen jusqu'au 4 février 2022.