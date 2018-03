Saint-Denis, France

33 étudiants un peu spéciaux ont fait leur rentrée ce vendredi, sur les bancs de l'université Paris 8, à Saint-Denis. Des magistrats, infirmiers, médecins, travailleurs sociaux ou encore associatifs se sont inscrit pour le diplôme universitaire (DU) sur les violences faites aux femmes, une première en France, mis en place pour la quatrième année consécutive par Ernestine Ronai, présidente de l’Observatoire des violences envers les femmes en Seine-Saint-Denis et Edouard Durand, magistrat, juge des enfants au tribunal de Bobigny.

Des étudiants professionnels

Pour ce premier cours, chacun explique sa démarche, pourquoi il a choisi de venir se former à cette question. Cette travailleuse sociale raconte prendre en charge des personnes "en errance". "On a beaucoup de femmes qui ont été victimes de violences et qui ne demandent pas d'aide par rapport à la violence" raconte-t-elle, ajoutant : "j'ai un peu un mur en face de moi et j'ai besoin d'aide".

Les étudiants, venus de toute la France, ont tous des raisons diverses de s'intéresser à cette question de la violence envers les femmes. "J'espère que cette formation pourra m'aider notamment pour les victimes de violences psychologiques" raconte Elodie Biglia, médecin légiste à Nice, qui détermine notamment, au sein des Unités médico-judiciaires, le nombre de jour d'interruption totale de travail (ITT) des victimes de violences. "Déterminer un nombre de jours d'ITT alors que ces femmes sont souvent impactées depuis des années, c'est compliqué" Elodie détaille la jeune femme.

Mieux prendre en charge les femmes victimes

En un an, les étudiants vont devoir produire un mémoire et rencontrer de nombreux professionnels : magistrats, associatifs ou encore psychologues pour mieux comprendre les mécanismes de violence et mieux prendre en charge les femmes victimes.

Que vous puissiez entendre des victimes et voir comment on répond"

Cette année, ils devront aussi tous passer une demi journée sur une plateforme d'écoute téléphonique de femmes victimes de viol. "L'idée c'est que vous le fassiez toutes et tous, que vous puissiez entendre des victimes graves pour voir comment on répond à une victime" leur anonce Ernestine Ronai.

Sensibiliser aux violences envers les femmes dans son milieu professionnel

La militante espère, avec cette formation, que les étudiants iront ensuite sensibiliser leurs collègues, chacun dans son milieu professionnel respectif. Isabelle Regniault, juge aux affaires familiales, en charge notamment des divorces entend mieux comprendre "comment les décisions [qu'elle est] amenée à rendre peuvent protéger ces femmes". Elle reconnaît être passée à côté de situations de violences. "C'est ce que je veux éviter à l'avenir" lâche-t-elle.