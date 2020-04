A Saint-Génies-des-Mourgues, le maire prépare sereinement la rentrée pour le 11 mai

On en sait maintenant un peu plus sur les conditions dans lesquelles va s'effectuer la rentrée dans les écoles à partir du 11 mai prochain. Si beaucoup de maires ont exprimé leurs réticences, à Saint-Géniès-des-Mourgues, son maire, Yvon Pellet, n'a aucun soucis avec la date.

Jean Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, a été auditionné ce mardi matin par la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale.

Et il propose que la rentrée scolaire s'organise selon le rythme suivant: une rentrée à partir du 11 mai dans les classes de grande section, CP et CM2 (ainsi que les CE1 et CM1 qui sont en Rep +), puis en 6ème, 3ème, 1ère, Terminales et classes industrielles la semaine suivante, le 18 mai. Et enfin une rentrée pour tout le monde le 25.

Mais il assortit ces propositions d'une condition: pas plus de 15 élèves par classe, quelque soit le niveau ce qui peut poser problème en terme logistique.

Cette rentrée, on le sait, est loin de faire l'unanimité parmi les enseignants, mais aussi beaucoup de maires qui considèrent que les conditions sanitaires risquent de ne pas être remplies le 11 mai.

Mais d'autres en revanche, sont prêts à jouer le jeu, et à adapter l'accueil des enfants en fonction des règles définies par le ministre.

Dans l'Hérault, c'est le cas du maire de St Géniès des Mourgues, près de Lunel, une commune de presque 2000 habitants.

Yvon Pellet estime que le confinement a duré trop longtemps. Et avec l'accord des enseignants de l'école communale, il est prêt à diviser les classes par deux.

"Moi, cela ne me fait pas plus peur que cela, parce qu'il faudra bien qu'on recommence un jour" explique Yvon Pellet.

"A St Géniès, j'ai cinq classes en primaire et trois en maternelle. Si il n'y a que deux classes qui rentrent le 11 mai, et avec l'accord de l'éducation nationale, on divisera les classes par deux, il n'y a aucun problème !"

Et en perspective d'une rentrée plus généralisée dans les jours qui suivront, le maire ne se fait pas davantage de mouron.

"Prenons les problèmes au jour le jour. on voit bien que les choses évoluent tous les jours. Aujourd'hui, les gens sont à bout de ce confinement. Alors moi, je préfère positiver..."