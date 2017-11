A Saint Léonard de Noblat, l'internat de la réussite

C'est une institution. L'internat de la réussite de la cité scolaire Bernard Palissy, à Saint Léonard de Noblat, fait désormais partie du paysage. Le principe est simple, favoriser la réussite scolaire des élèves issus des quartiers prioritaires de Limoges, et de ses alentours.

Depuis la rentrée de septembre, 12 élèves, de la 6e à la Terminale, vivent au rythme de l'internat de la réussite. Une première pour Ben et Yacim, tous les deux dans la même classe, en 5e. "Chez moi, je n'arrivais pas à travailler parce qu'il y avait trop de bruit", explique Ben, 12 ans, originaire du Val de l'Aurence à Limoges. "Avant, je n'aimais pas rester à la maison, je préférais être dehors. Mais ici, c'est beaucoup mieux. On peut rester à l'intérieur, faire nos devoirs sérieusement, dans le calme, et ça monte ma moyenne", sourit le jeune collégien.

En quelques mois, la méthode fait déjà ses preuves. De quoi répondre aux espérances de Yacim, 12 ans. "C'est un internat d'excellence, on a plus de chances d'avoir un bon avenir. Mais mon objectif, c'est déjà d'avoir une bonne moyenne, et de m'en sortir à l'école", avoue-t-il. Pas de miracle pour autant. C'est une réussite qui se construit grâce au travail de la direction, des profs mais également des familles, selon Cécile Gargaud, principale adjointe : "C'est une confiance qu'on construit. On les rencontre, et puis bien évidemment, ils nous confient leurs enfants, c'est ce qu'ils ont de plus cher".

Pour ne pas les décevoir, tout est mis en oeuvre en matière d'accompagnement pédagogique, d'aide à la révision, et de préparation des devoirs. Avec seulement 12 élèves, les collégiens peuvent réviser dans des conditions optimales. Mais Olivier Guimbaud, le proviseur de la cité scolaire, ne met pas uniquement l'accent sur les révisions. "Le projet d'internat, ce n'est pas seulement aider les élèves à progresser et à s'épanouir. C'est également organiser des activités culturelles et sportives", conclut Olivier Guimbaud. Des ateliers peintures ou des sorties à la grotte de Lascaux qui marquent les élèves. Un mélange qui a fait le succès de cet internat de la réussite.

Des portes ouvertes doivent être organisées le 3 mars prochain, de 9 heures à 13 heures.