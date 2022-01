A Saint-Lô, des enfants vont à l'école dans une navette tirée par des chevaux

Quand la calèche remplace le bus ou la voiture... La ville de Saint-Lô a lancé une expérimentation ce lundi 3 janvier. Une navette hippomobile conduite par une monitrice du pôle hippique de Saint-Lô est venu chercher des écoliers dans le quartier de l'Aurore pour les emmener à l'école, en l'occurrence la nouvelle école Samuel Beckett.

Chaque jour d'école, le matin à 8h et l'après-midi à 16h30, cette navette tractée par deux cobs normands fera donc du ramassage scolaire entre les deux quartiers. Au total, 17 enfants sont inscrits pour le moment, certains le soir, d'autres le matin, afin qu'il y ait un roulement entre tous les élèves.

Premier voyage et premières impressions

"Ca fait bizarre", avoue Raphaël au moment de monter dans la calèche pour partir à l'école. "Un peu de pression, reconnaît Marine Smagghe, la monitrice qui tient les rênes de l'attelage, mais je trouve que c'est un beau projet de réintégrer le cheval en ville. Maintenant il faut que les automobilistes s'habituent !"

8h05 : la navette se met en route, depuis le parking de l'ancienne école de l'Aurore. "Les enfants étaient impatients et moi, je trouve que c'est innovant", lance Laetitia, maman de Mathis et Lise. "Ca nous évite de prendre la voiture. Maintenant on fait un bout de chemin à pied et les enfants prennent ensuite la navette", raconte Sophie, une habitante du quartier.

Promouvoir les alternatives à la voiture

"On a pu voir les autres élèves qui viennent à pied, venir dire bonjour aux chevaux. Ca fait partie aussi de ce dispositif qui permet un nouveau mode de déplacement et qui vise à _améliorer la sécurité_. Ici, on est à deux pas du pôle hippique et du centre équestre. Ca permet de faire le lien", commente Emmanuelle Lejeune la maire de Saint-Lô.

"Ca fait partie d'une _réflexion sur la mobilité_, d'autant qu'il y a beaucoup de questions sur les accès à cette nouvelle école Beckett, souvent saturés par les véhicules. On aimerait aussi que se mettent en place des pedibus avec la collaboration des parents d'élèves pour que les enfants viennent à pied, poursuit le premier adjoint Jérôme Virlouvet.

Plus de chevaux dans la ville du cheval

L'objectif affiché est aussi de "remettre le cheval au coeur de la ville d'autant que Saint-Lô se revendique ville du cheval." D'autres expérimentations sont à l'étude avec les services techniques de la ville pour utiliser ces cobs normands dans d'autres activités mais aucun projet précis n'est encore dévoilé.

En revanche, pas d'autres navettes hippomobiles en vue pour le moment. Ce service sera expérimenté jusqu'en juillet. Le coût de 35.000 euros est financé à 95% par la ville et le restant par Saint-Lô Agglo.